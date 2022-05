Dimanche 15 mai, aura lieu la deuxième édition de la Fête du vélo à Aix-en-Provence, sur le cours Mirabeau. L’évènement est co-organisé par la ville et l’Adava, association Aixoise qui œuvre pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun et qui accompagne la ville depuis près de trois ans sur sa politique de développement du vélo.

De 10h à 18h, de nombreuses animations seront proposées au public autour de la pratique du vélo, une thématique au cœur des projets d’aménagement de la ville depuis plusieurs années. Diagnostic mécanique de vélos, vente de vélos recyclés, démonstrations de Jump, spectacle de funambule sur roues, animations Mario Kart pour les étudiants : les activités prévues sont variées et adaptées à tous les publics.

Le programme :

10h – 17h00 : Animations

– Atelier monocycle et « vélos rigolos » en libre-service.

– Parcours de kart à pédales pour enfants dès 4 ans et pour adultes.

– Animations spéciales étudiants « Mario Kart » toutes les heures (courses 1/4 d’heure).

10h30, 12h, 15h30 et 17h : Démonstrations

– De Jump avec Patrick Guimez, Champion de France et entraîneur olympique

– De BMX Flat

10h – 16h30 : Découverte des aménagements cyclables récents de la commune avec remise de récompenses aux participants

– 4 circuits de 7.5km à 9.6km

– 1 circuit “spécial étudiants” de 12 km

Départ et arrivée depuis le stand de la Ville sur le cours Mirabeau.

10h – 16h30 : Parcours de découverte à vélo d’une partie du Parc naturel urbain comentés par des guides touristiques de l’Office de Tourisme et des techniciens de la ville

Départ et arrivée depuis le stand de la ville sur le cours Mirabeau. Six départs, sur inscription, au stand de la ville, à 10h30, 11h, 14h, 14h30, 16h et 16h30 (vélos non fournis). Parcours de 5km, environ 1h. 15 personnes maximum au départ.

11h : Allocution de Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence et d’Olivier Domenach, président de l’Adava.

11h, 13h et 15h : Spectacle de funambule sur roues à 9 mètres du sol.

11h45 : Arrivée de la convergence cycliste des communes du Pays d’Aix.

13h – 14h : Pique-nique au Parc Jourdan.

14h30 – 16h : Démonstration de danse avec Aixtraswing, accompagné de groupe Lemon Peppers Swing.

15h – 16h30 : Balades à vélo dans les rues insolites du vieil Aix.

Deux départs, sur inscription, au stand de l’Office de Tourisme, à 15h et à 16h30 (vélos non fournis). 15 personnes maximum au départ.

