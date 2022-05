Vous ne savez toujours pas quoi faire de votre week-end ? On vous réserve un riche programme à base d’agriculture urbaine, d’expositions nocturnes, de mobilité inclusive et de balade en altitude…

[Association] La Réserve des Arts lance son premier marché autour du réemploi

Venez soutenir la culture et la création ce samedi 14 mai… La Grande Halle de Marseille, plateforme de réemploi du secteur culturel, accueille les créateurs, designers et artistes de son écosystème pour un marché grand public dans l’Impasse du Pétrole. Les exposants vous proposent une démarche de production vertueuse et plus écologique. Maroquinerie, mode upcycling, bijoux, bobs, bananes, mobilier ancien, tatouage éthique… Il y en a pour tous les goûts. Au programme, retrouvez un concert en live, un foodtruck 100% légumes de saison et des bières locales à la vente pour vous rafraîchir. Le tout, devant la grande fresque « Le Bateau sans Pétrole » tout juste inaugurée la veille, dans le cadre du MauMA.

Réserve des Arts

10-12 Impasse du pétrole, Marseille

De 10h à 17h30



Métro Gèze – ligne 2

Arrêt Lyon Cap Pinède – bus 70



Lien utile :

> En savoir plus sur l’événement

[Agriculture] La 5e édition des 48h de l’agriculture urbaine à Marseille

Affiche événement (Crédit : site Les 48h)

Si vous ne savez pas quoi faire à Marseille durant vos prochaines 48 heures… Les 48h de l’agriculture urbaine reviennent ces samedi 14 et dimanche 15 mai ! Un festival local qui célèbre le temps d’un week-end, le retour du printemps, l’agriculture et la nature en ville. Accompagnée d’une dizaine d’organisateurs locaux, la Cité de l’agriculture prévoit de vous régaler. Pour cette 5e édition marseillaise, la « transformation en circuit extra-court » sera mise à l’honneur. Une thématique faisant écho aux enjeux de souveraineté alimentaire afin de vous proposer une programmation festive alliant agriculture urbaine et alimentation durable. Ce moment de convivialité est l’occasion de fédérer les acteurs de l’agriculture en ville mais surtout de rendre visibles les initiatives locales auprès du grand public…

Cité de l’agriculture

6 square Stalingrad, Marseille



Lien utile :

> Retrouvez tout le programme du week-end

> Plus d’infos sur l’événement

[Exposition] La nuit européenne des musées est de retour à Martigues

Affiche événement (Crédit : Ministère de la Culture)

Ça vous dit de passer une nuit au musée ? Alors rendez-vous samedi 14 mai à partir de 16h au musée Ziem de Martigues ! Créé en 2005, la Nuit européenne des musées est un événement organisé par le Ministère de la Culture et qui s’adresse au grand public. C’est l’occasion de profiter des collections et expositions en cours gratuitement et en reculant la contrainte horaire de la fermeture. De quoi permettre de passer un moment agréable en famille ou entre amis. Et c’est un programme riche qui vous attend avec divers ateliers, une visite commentée de l’exposition « Ziem et l’Italie », plusieurs petits concerts et des animations spécialement dédiées au jeune public dans le jardin du musée. Passez une bonne nuit…

Musée Ziem

Boulevard du 14 juillet, Ferrières, Martigues



Programme :

16h : début des animations (ateliers et lectures)

17h à 18h : visite commentée de l’exposition

18h à 18h45 : concert

19h : apéritif

19h45 à 20h45 : concert

21h à 22h : détente et découverte des oeuvres



Lien utile :

> Pour plus d’infos sur l’événement et retrouver le programme détaillé

[Mobilités] La Fête du vélo revient le 15 mai sur le cours Mirabeau à Aix !

Affiche événement (Crédit : site ville d’Aix-en-Provence)

Tout le monde en selle dimanche 15 mai ! La Ville d’Aix-en-Provence et l’ADAVA, association aixoise pour les mobilités inclusives, co-organisent la deuxième édition de la Fête du vélo. Plus de 450 places de stationnement vélos gratuites et sécurisées seront mises à disposition des cyclistes et des stands installés sur le cours Mirabeau vous accueilleront. L’occasion pour les petits comme les grands de profiter des nombreuses animations qui rythmeront la journée autour de la thématique et de la pratique du vélo : mécanique de vélos, marquages, vente de vélos recyclés, démonstrations de jump, spectacle de funambule sur roues, animations Mario kart et bien d’autres… Et pour lutter contre la sédentarité, plusieurs balades vous seront proposées afin de découvrir le parc naturel urbain aménagé par la ville et de profiter d’un pique-nique organisé au Parc Jourdan.

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence

De 10h à 18h



Lien utile :

> Plus d’infos sur l’événement

> Retrouvez le programme détaillée

[Balade] La Région inaugure le Parc naturel du Mont-Ventoux

Affiche événement (Crédit : Région Sud)

Et si vous preniez un peu de hauteur ? La Région Sud, le département du Vaucluse, la communauté de communes Vaison Ventoux et la commune de Savoillans vous accueillent dimanche 15 mai dans la vallée du Toulourenc pour fêter la création officielle du 9e parc de la Région : le Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Tout au long de la journée, profitez des nombreuses animations gratuites mais partagez également un moment de convivialité autour d’un apéritif 100% Ventoux pour la pause déjeuner. Une journée à célébrer en famille ou entre amis et rythmée par des spectacles, des expositions, des visites mais également une parade et plusieurs concerts de musique locale…

Place du village

Savoillans

De 10h à 18h



Lien utile :

> Pour plus d’informations sur l’événement