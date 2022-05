Sur la place de l’Hôtel de ville, une vingtaine d’élèves du conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence reproduisent la « danse de l’Europe ». D’abord silencieuse, la chorégraphie est ensuite accompagnée de la narration d’un voyage. Un spectacle contemporain avec des gestes rassembleurs qui inaugure mardi 4 mai, le Mois de l’Europe à Aix-en-Provence pour lequel 43 manifestations sont prévues (voir le programme complet en bas d’article).

« Le but est de mobiliser toutes sortes de publics et de rendre les sujets européens accessibles à tous » explique Stéphanie Fernandez, élue chargée des Relations européennes à la mairie d’Aix. Danse, littérature, expositions, parcours dans la ville, conférences et débats, concerts ou encore cinéma composent la riche programmation de ce rendez-vous. Après deux années sous forme numérique pour cause de pandémie, Sophie Joissains se réjouit de la tenue en présentiel de cette édition. Un évènement révélateur d’une « envie de communion et d’un désir de protection de la liberté qui est la nôtre » pour le maire d’Aix-en-Provence, dans un contexte « marqué par le retour des conflits armés en Europe ».

Nouveauté de cette année : une soirée de lancement. Au programme, une conférence-débat en présence de plusieurs invités : Valérie Drezel-Humuez, cheffe de la représentation européenne à Paris, Isabelle Coustet, cheffe du bureau du Parlement européen en France et Rostane Mehdi, directeur de Science Po Aix, pour animer le débat.

Espoir et ambition : les mots d’ordre d’une Europe à la croisée des crises

Citoyenneté, démocratie, défense, solidarité : de nombreux thèmes sont abordés durant la conférence, sous le prisme des différentes crises que traverse l’Europe. Ouvrant la conférence, Rostane Mehdi met l’accent sur la remobilisation de l’Europe à l’occasion de ces crises, la crise faisant en réalité en elle-même, « partie de l’Histoire et de l’identité de l’Union européenne. »

Valérie Drezel-Humuez explique que ces dernières font revenir à la base de la solidarité européenne. La crise sanitaire, avec la fédération des recherches pour les vaccins et la garantie de leur accès abordable pour tous les pays de l’Union européenne, mais aussi la réaction rapide à la crise économique avec un plan de relance et la suspension des règles budgétaires. La guerre en Ukraine, avec le soutien humanitaire, les fonds pour acheter des armes, l’accueil et la protection des réfugiés ukrainiens garantie par des droits dans le pays d’arrivée (santé, éducation, emploi…). Ce constat est également partagé par Isabelle Coustet, qui « n’a jamais vu une Europe qui accélère autant ». Elle regrette toutefois que la crise de l’État de droit, enjeu européen majeur, soit mise au second plan avec la guerre car « l’Union européenne tient ses valeurs de ses fondements ».

La conférence se termine tout de même sur un message positif et beaucoup d’espoir malgré de nombreux défis à relever dans les prochains mois et années.

Les jeunes mobilisés pour le Mois de l’Europe

Des membres des Jeunes européens d’Aix-en-Provence ont aussi répondu présent lors de cet événement. L’association, qui a pour objectif de rassembler des jeunes désireux d’agir en faveur de la construction européenne dans un sens fédéral, organise également des évènements pour la Fête de l’Europe. Casques de réalité virtuelle ou encore un jeu Erasmus, les activités ludiques sont présentées dans des établissements d’études supérieures et forums des associations de la ville dans le but d’intéresser le maximum de jeunes.

Aix-en-Provence est sans aucun doute un lieu où l’esprit européen se célèbre et se développe. Rendez-vous tout au long du mois pour fêter l’Europe dans la ville !

Document source : le programme du mois de l’Europe à Aix-en-Provence

