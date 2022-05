A l’issue des deux concertations organisées par la mairie du 6–8 d’une part avec les commerçants – le 3 mai dernier – d’autre part avec les habitants, ce lundi 9 mai, la municipalité a tranché. Dans le cadre du projet d’apaisement de la rue lancé par cette dernière (voir notre précédent article), c’est finalement bien une piste cyclable bidirectionnelle qui verra le jour le long de la rue Breteuil sur la portion située entre le cours Pierre Puget et la rue du Docteur Escat (en haut de la rue Breteuil).

Un scénario qui figurait dans les études effectuées par les services de la Métropole, qui préconisaient toutefois davantage l’hypothèse d’une piste à sens unique, en descente. En effet, ce scénario aurait permis, selon les études (voir le document source en pied d’article), d’avoir un élargissement plus important des trottoirs, à 2,2 mètres contre 1,8 mètre dans l’hypothèse de la piste à double sens.

Le parvis de l’école Breteuil sécurisé pour la rentrée de septembre 2022

Le maire de secteur, Pierre Benarroche, n’avait pour sa part pas caché sa préférence pour une piste bidirectionnelle, dès le début. « Les riverains n’y voient pas d’inconvénient, pourvu que la circulation et la pollution qui en résulte soient moins dense », résume-t-il en référence à la concertation du lundi 9 mai.

Toutefois, un élargissement du trottoir sera fait au niveau du parvis de l’école Breteuil, dont la situation est à l’origine du projet de réaménagement de la rue. « La piste cyclable doit faire entre 2,5 et 2,8 mètres. Nous grignoterons sur la piste cyclable pour élargir le trottoir », assure Pierre Benarroche, qui précise que d’autres études doivent être menées par la Métropole en amont des travaux, prévus pour l’été 2022. En effet, la priorité de la mairie et de la métropole est de sécuriser « avant la rentrée de septembre » le parvis de l’école. Le reste interviendra avant la fin 2022.

Pierre Benarroche, maire du 6-8 (crédit : archives Gomet’)

Pierre Benarroche confirme également que l’espace dédié à la voiture sera réduit à une voie et non plus deux, comme cela était le cas jusqu’alors. « Dans les faits, avec le stationnement et les camions de livraisons des commerçants, l’espace était de toute façon déjà réduit à une voie », défend l’élu, qui assure que l’accès des camions de livraison pour les commerçants ne sera, lui, pas entravé. Il espère que cette réduction de la voirie permettra de décourager la circulation dite « de transit » dans le quartier, c’est-à-dire le passage d’automobilistes n’y résidant pas. Quant au stationnement, il sera en effet fortement réduit : « De toute façon, il y a seulement quatorze places de stationnements règlementaires dans la rue, il y aura donc toujours des problèmes de stationnement. Il y a les axes adjacents comme la rue Montevidéo qui peuvent être utilisés, mais nous espérons surtout que cela incitera les usagers à moins recourir à la voiture », explique le maire de secteur.

Des îlots de fraîcheur et de la verdure dans un second temps

La mairie ne compte pas s’arrêter là. Conscient qu’il restera toujours des problématiques sur cet axe « très étroit et pollué », Pierre Benarroche explique qu’il s’agit là « d’une première étape » : « Nous ne pourrons pas aboutir tout de suite à un résultat aussi optimal qu’il l’est, par exemple, en bas de Paradis (6e) ». Prochaine étape, si les études jugent que cela est faisable : « implanter de la verdure dans ce quartier, soit des jardinières, soit des arbres, voire des îlots de fraicheur. Mais il faudra auparavant s’assurer qu’il s’agit de pleine terre et qu’aucun tuyau de gaz ou d’électricité ne passe en dessous », tempère le maire de secteur.



A terme, d’autres axes pourraient faire l’objet d’un projet d’apaisement similaire à celui de la rue Breteuil, telles que les rues du Cambodge, le boulevard Notre-Dame, ou encore le vallon Montebello, dans le 6e arrondissement.

Document source : l’étude menée par la Métropole sur la rue Breteuil

