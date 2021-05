George Sand écrivait « La nature est tout ce qu’on voit, Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, Tout ce que l’on sent en soi-même » dans son poème À Aurore. Comme une ode À Aurore, à l’occasion de la Fête de la Nature, du 19 au 23 mai 2021, l’association Donut propose un atelier de médiation pour apprendre à « mieux connaître les arbres près de chez soi » : Dat’arbres.

Dat’arbres : une balade commentée aux Chartreux

Au départ du lieu engagé de La Base à Marseille, les participants, accompagnés d’un écologue, sont invités à parcourir le quartier des Chartreux à la découverte de la biodiversité urbaine, des espèces qui y trouvent refuge et des milieux favorables à leur déploiement. Prêter attention à la faune et la flore qui nous environne tous les jours, avec l’expertise d’un spécialiste, en somme.

La nature en ville. Vue sur les collines du 13e arrondissement de Marseille depuis Le Cloître (Crédit Gomet’/JFE)

Une réflexion sur la place du vivant dans la ville est ensuite proposée à tous les participants, avant une initiation à la cartographie des arbres et à la collecte de données au moyen d’outils tels que Open Street Map ou Ecoteka. On retrouve dans cet atelier la patte de l’association Donut qui s’inscrit dans une démarche d’utilisation responsable des nouvelles technologies au service du vivant. Donut anime par ailleurs le challenge Hack4nature dont Gomet’ est partenaire.

Cet atelier est organisé en partenariat avec Natural Solutions, l’association GERM (Gestion Écologique et Restauration des Milieux), La Base Marseille et Gilles Bassières, expert Open Street Map, dans le cadre du label Sud Labs mis en place par la Région Sud.

Un figuier pousse en bordure de route

sous un viaduc à Euroméditerranée (Crédit Gomet’/JFE)

Repères et liens utiles



> Dans le cadre de la fête de la Nature du 19 au 23 mai 2021, de nombreux événements sont organisés partout en France et en Provence : nettoyages de rivière, ouvertures exceptionnelles de refuges de la Ligue de protection des oiseaux, réalisation de cartes postales, visites guidées, balades dans des espaces naturels protégés, ateliers, etc. > Plus de détails sur leur site de la Fête de la nature



> Le label Sud Labs vise à renforcer la visibilité des lieux d’innovation et de médiation numérique sur le territoire.



> Inscriptions obligatoires : 15 places maximum / Sur réservation ici, ici ou ici. La Base Marseille, 3 rue Pierre Roche 13004 Marseille