L’État déjoue la tentative de concerts-tests à Marseille. Comme nous l’évoquions précédemment, les organisateurs attendaient depuis des jours l’accord des ministères de la Culture et de la Santé pour l’expérimentation des deux concerts-tests les 29 mai et 12 juin au Dôme de Marseille. L’expérience devait confirmer l’efficacité des protocoles sanitaires avant la reprise de la saison culturelle estivale… mais elle est définitivement annulée à Marseille.

Concert-test : la nécessité du pass sanitaire

Alors que le protocole avait été clairement défini par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), que les étudiants d’Aix-Marseille Université étaient exclusivement appelés à participer, et que le grand retour d’IAM sur scène avait sonné…. le concert-test du 29 mai est finalement interdit par le Gouvernement. La raison évoquée ? Le Pass sanitaire n’était pas prévu dans l’expérience à Marseille. Ce Pass centraliserait trois documents liés à lutte contre la Covid-19 : les fiches de résultats de tests négatifs, le certificat de rétablissement (obtenu 15 jours après avoir été testé positif) et l’attestation de vaccination.

« Si ce n’est pas de la discrimination, c’est quoi ? » Jean-Marc Coppola

Pourtant, à Paris, les concerts-tests prévus à Bercy ont été validés bien qu’ils réunissent 5000 personnes, contre 1125 à Marseille. Jean-Marc Coppola, adjoint à la Culture de la Ville de Marseille, exprime toute son incompréhension dans les colonnes de La Provence : « Là, on se prive d’une expérience élaborée par des scientifiques qui proposent autre chose que ce qui se fait à Paris. Si ce n’est pas de la discrimination, c’est quoi ? ».



Néanmoins, l’élu garde espoir de la faisabilité de cette expérimentation dans sa ville. Il a notamment demandé de plus amples explications au Préfet des Bouches-du-Rhône concernant cet arrêt brutal . Encore un coup dur pour nos étudiants…

