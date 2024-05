Après Marseille, Cassis, Miramas, Aix-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Istres, la flamme olympique poursuit sa traversée dans les Bouches-du-Rhône et fera escale à Eygalières, le dimanche 12 mai prochain. Cet événement « très attendu promet d’être un moment mémorable pour les habitants et les visiteurs, symbolisant l’unité, la passion et l’esprit olympique », se félicite la commune des Alpilles. Des animations sportives et artistiques viendront ponctuer la journée.

Des animations dans le centre-ville et le stade d’Eygalières

La cérémonie d’ouverture, prévue à 10h au stade d’Eygalières, débutera avec une interprétation de La Marseillaise par Barbara Derathé, chanteuse lyrique soprano, suivie d’un flash mob organisé par les enfants de l’école, en collaboration avec l’A.P.E et les enseignants. À 10h30, le Tennis club d’Eygalières organisera une démonstration de tennis en fauteuil roulant.

Programme des événements pour le passage de la flamme olympique à Eygalières. Crédit photo : mairieeygalires.com

Eygalières : un village entièrement piétonnisé pour accueillir la flamme olympique

Des déambulations vont illuminer les rues du village d’Eygalières avec la présence de musiciens, de danseurs, de comédiens et d’artistes circassiens de la compagnie Planète Vapeur. Un spectacle de danses traditionnelles provençales, présenté par l’association eygaliéroise Li Cacharello, sera également à l’honneur à 15h. Des points de restauration et une buvette seront disponibles sur le parking de l’école. Le village sera entièrement piétonnisé, avec des parkings prévus à l’extérieur et des navettes de bus seront mises en place toute la journée de 9h à 19h.

Carte des lieux des festivités à Eygalières. Crédit photo : mairieeygalières.com

Le départ de la flamme olympique aura lieu à 17h40, depuis la Chapelle Saint-Sixte jusqu’au cœur du village et sera suivi de plusieurs discours officiels au stade de la ville. Pour rappel, la flamme olympique a été allumée à Olympie en Grèce, le 16 avril dernier et voyage à bord du trois-mâts Belem en direction de Marseille, le 8 mai.

