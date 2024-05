Share on Facebook

À l’approche de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille mercredi 8 mai à bord du Belem, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône mettent en place un dispositif exceptionnel pour accueillir le voilier.

Le Belem peut accueillir jusqu’à 1200 personnes à bord, il est l’un des plus grands voiliers naviguant au monde et s’apprête à accoster au Vieux-Port de Marseille dans le cadre des Jeux olympiques 2024. Mesurant 58 mètres de long avec un mât culminant à 34 mètres,1 200 m² de voilure, 22 voiles et 250 poulies ce navire historique nécessite un dispositif spécial pour son amarrage.

Le Belem, classé monument historique en France depuis 1984, transporte, en plus de ses 16 marins, la flamme olympique depuis Athènes et symbolisera l’ouverture des Jeux Olympiques sur le territoire français.

« Pour permettre l’amarrage à Marseille de ce voilier aux dimensions imposantes (…) les équipes de la Métropole déploient des moyens importants. Vingt-quatre corps-morts, des blocs de béton de 5 tonnes chacun, sont progressivement installés à l’aide d’une barge motorisée de 24 mètres de long et 8,5 mètres de large, capable d’embarquer 30 tonnes à son bord. Ces blocs permettront à l’imposant navire de rester stable même en cas de vents violents et garantiront le succès de cette belle fête populaire. Une équipe de scaphandriers, mobilisée plusieurs jours durant, est chargée de piloter leur immersion » précise la Métropole.

Les derniers corps-morts, qui permettront l’amarrage du trois-mâts, ont ainsi été installés en début de semaine, en présence de Didier Réault vice-président de la Métropole délégué à la Mer, aux Ports et aux Jeux olympiques.

Crédit photo © Julien Pompey / MAMP

