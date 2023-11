La marque de doudounes Jott, basée à Marseille, s’associe avec le Cercle des nageurs de Marseille pour une collection en édition limitée, disponible dès à présent. La collaboration entre la marque et le club de nage marseillais présentent trois produits à partir de 150 euros.



Trois doudounes adultes et enfant, légères et sans manches, à l’image des traditionnelles vestes Jott, caractérisés par les coloris du Cercle marseillais : le blanc, le bleu et le vert. Un logo signe la collaboration sur le devant de la doudoune.

Les articles sont en vente sur le site de la marque et sur la page internet du Cercle des nageurs de Marseille.

