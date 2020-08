Share on Facebook

Dès le mois de septembre, la Métropole va proposer un nouveau service de location longue durée de vélo à assistance électrique. La présidente de l’institution, Martine Vassal l’a annoncé lors du conseil métropolitain du 31 juillet : « C’est une réponse aux problèmes écologiques mais également à la crise sanitaire », a-t-elle déclaré.

Plus de 2 000 vélos à la location en 2021

Concrètement, les habitants de la Métropole vont pouvoir louer un vélo électrique pour une durée de 12 mois avec possibilité de renouvellement une fois « afin de faciliter le passage à l’acte d’achat », précise la délibération. Les tarifs seront de 39 euros par mois pendant un an pour les usagers classiques, de 20 euros par mois pour les bénéficiaires des minimas sociaux et 24 euros pour le tarif combiné pass annuel intégral, étudiants et seniors.

Le déploiement de l’offre sera progressif avec 1 000 vélos proposés en 2020 puis 2 000 dès début 2021. La Métropole proposera des vélos à assistance électrique urbains classiques mais aussi des versions pliantes et « rallongées » pour les familles.

L’exploitation du service est confiée à la Régie des transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13) qui aura en charge la commercialisation, la distribution, la maintenance et la relation clientèle. Le coût d’exploitation annuel est estimé à 740 000 euros par an pour l’exploitation d’une flotte de 2 000 vélos

L’opposition se réjouit mais réclame plus de pistes cyclables

Cette annonce a été saluée par l’opposition de gauche à la Métropole : « Nous ne pouvons que nous féliciter du déploiement de ce vélo », avoue Christine Juste, élue écologiste du Printemps Marseillais avant de modérer tout de même son enthousiasme en réclamant « plus de véritables pistes cyclables » et « des anneaux sécurisés pour pouvoir garer nos vélos ».

