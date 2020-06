Share on Facebook

Cinq jours d’existence. Telle aura été la durée de vie de la piste cyclable créée par la Métropole le 20 mai dernier sur l’axe Castellane-Prado, partie trop tôt, laissant endeuillés bon nombre de cyclistes marseillais. Face à cette situation, les collectifs ANV-COP21 et Extinction Rébellion ont mené vendredi 5 juin à l’aube, entre 5 et 6 heures du matin, une action citoyenne pour réinvestir la piste.

L’opération, baptisée « Reste in piste », « a pour but de dénoncer les incohérences de la politique métropolitaine et de rappeler le retard colossal accusé par Marseille en termes de mobilités actives », est-il écrit dans un communiqué d’ANV-COP21. Les activistes ont donc peint un tracé vert à l’emplacement de l’ancienne piste.

Plusieurs arguments sont avancés par les contestataires, notamment l’absence d’une alternative proposée par la Métropole Aix-Marseille Provence ou encore l’absence de consultation des associations de cyclistes. Par cette action, ils espèrent accélérer les discussions sur la mobilité douce avec l’instance responsable : « A l’heure où l’on compte encore les décès du coronavirus, il nous semble urgent de rappeler que la pollution liée au trafic routier fait également des morts inutiles et que la ville de Marseille a été classée dernière par le Réseau Action Climat en matière de lutte contre la pollution de l’air en décembre 2019 » souligne dans un communiqué Jocelin, porte-parole de l’action.

« Nous sommes face à la fois à un enjeu de pandémie et un enjeu de réchauffement climatique », détaille Florence, d’ANV-COP21, «or, Marseille accuse un retard énorme : il est temps de faire changer les mentalités sur le vélo et c’est à la Métropole d’impulser ce changement ».

Contacté par Gomet’, le délégué aux transports, à la mobilité et aux déplacements à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Roland Blum, n’a pas souhaité s’exprimer. Dès la fin de l’action, une trentaine de cyclistes se sont spontanément rassemblés pour inaugurer cette piste ressuscitée.

