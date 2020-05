Les cyclistes ciotadiens sont-ils les oubliés du plan de déconfinement de la Métropole ? Alors que les usagers marseillais déplorent ce 26 mai le démantèlement par cette collectivité de l’une des rares pistes aménagées dans la cité phocéenne, une pétition en ligne est lancée ce même jour par l’Utop Vélo, une association d’usagers de la bicyclette englobant les communes de La Ciotat et de Cereyste. « La ​Métropole Aix-Marseille Provence a publié un communiqué le 1er mai annonçant la création de ces cheminements cyclables et piétons protégés ​dans les villes de la Métropole, dont fait partie La Ciotat », rappelle l’association dans son argumentaire.

« Malheureusement, à ce jour rien aucun aménagement n’a été mis en place à La Ciotat, et notamment sur la départementale D559 dans les secteurs Fontsainte, Arène-Crois et Liouquet dans lesquels nous connaissons depuis longtemps de grandes difficultés de déplacement » développe l’Utop, soulignant que « faute de solution viable « vélo » ou « marche à pied » dans l’immédiat, ​les habitants et les usagers de l’est de la commune (zone de St-Jean au Liouquet) ​n’ont pas d’autres choix que le retour à la voiture individuelle​ ! ».

En effet, le collectif rappelle que la route EuroVélo 65, qui prévoit de traverser la commune de part en part, n’est « prévue que dans quelques années ». Ainsi, afin que La Ciotat ne reste pas la grande oubliée d’une politique d’aménagements cyclables déjà limitée à sa portion congrue sur le territoire métropolitain, l’Utop souhaite interpeller par cette pétition les trois autorités que sont la mairie de La Ciotat (pour les questions de sécurité), la Métropole Aix Marseille Provence, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, gestionnaire de la RD 559. Un sujet qui s’insérera probablement dans la campagne électorale, alors que le second tour des municipales doit se jouer le 28 juin prochain.

Les deux requêtes de l’Utop Vélo – Vivre à vélo à La Ciotat et Ceyreste !



> 1- La réalisation au plus tôt d’aménagements temporaires pour protéger les piétons et les cyclistes sur la route départementale entre Fontsainte, le Liouquet et le Var, avec des passages protégés pour traverser la route.



> 2- Que les projets d’aménagements à venir soient réalisés en ​concertation avec les habitants et les associations d’usagers, dès la phase de conception

Liens utiles :



> Pour accéder à la pétition, cliquer ici

> Vélo : morte-née, la « corona-piste » du Prado disparaît à la faveur de la nuit

> Déconfinement : la Ville d’Aix efface des marquages cyclables, « lamentable » pour l’Adava

> Aménagements temporaires : Pustorino – Barles, décryptage d’un virage manqué à Marseille

> Vélo : le constat d’une difficile acculturation à Marseille

> Déconfinement à vélo : la Métropole Aix Marseille Provence met le petit braquet