Depuis le 1er juillet, Métropole Mobilité, la marque de transports de la Métropole Aix Marseille Provence propose « une gamme tarifaire plus lisible, passant de 300 à 25 tarifs, et plus abordable pour les voyageurs aux faibles revenus » annonce la collectivité dans un communiqué.

Le Pass Métropole, la carte pour accéder aux transports métropolitains se décline désormais en version tout public, solidaire, étudiant et senior. Les voyageurs peuvent également choisir entre un paiement annuel, mensuel ou annuel mensualisé, permettant à chacun d’adapter le rythme des dépenses à son budget étudiant et sénior. Les voyageurs pourront également adapter le rythme des dépenses à leur budget en choisissant entre un paiement annuel, mensuel ou annuel mensualisé.

Le Pass Métropole

Le pass permet d’emprunter toutes les lignes de transport et les services des réseaux La Métropole Mobilité : lebus, lemétro, letram, lecar, lecar+ aéroport, l’abrivélo, levélo, lanavette, leparking-relais, leTER intra-muros sur Marseille et Septèmes-les-Vallons.

« Il était temps de simplifier l’utilisation d’un réseau de transport aussi vaste. Nous y travaillons depuis un moment. Les gens ont maintenant le temps de s’y habituer et de trouver le meilleur tarif pour eux jusqu’à la rentrée. » observe-t-on au service presse de la Métropole AMP sans pour autant préciser la différence de prix par rapport à la tarification précédente.

Nouvelle tarification pour les abonnés lecar/cartreize

À partir du 3 août, les abonnés lecar/Cartreize auront également accès à une nouvelle tarification. Les voyageurs auront ainsi le choix entre trois niveaux de service :

lecar proximité/Cartreize permettra de circuler à bord de 13 lignes du réseau,

lecar/Cartreize permettra de circuler à bord de 24 lignes du réseau,

lecar+/Cartreize permettra de circuler à bord des 25 lignes du réseau dont la ligne à haut niveau de service lecar+ 50 (Aix-Marseille).

Le territoire métropolitain sera découpé en plusieurs zones avec un tarif adapté et progressif allant de 1,20 à 3,50 euros (hors ligne 40 Aix TGV et 91 Marseille Aéroport) par voyage selon la ou les zones concernées.

Les anciens tarifs lecar/Cartreize restent valables jusqu’au 29 août 2022. Les anciens titres non-utilisés pourront être échangés dans chacune des 16 boutiques de la Métropole Mobilité. Les tarifs préférentiels du réseau lecar/Cartreize s’appliqueront pour les étudiants, les seniors et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale d’État.

