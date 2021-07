Le baromètre ZoneADSL classe la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 3e rang des régions pour la couverture fibre et l’installation d’antennes 5G, mais seulement avant-dernière région (12e) pour la connexion 4G. L’étude observe de fortes disparités entre les départements de la région, où les Bouches-du-Rhône sont les mieux lotis et les Hautes-Alpes en fragilité.

Un taux de couverture fibre à 62% en moyenne

Cartechiffrée de Zone ADSL (Crédit ZA)

Alors que les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes atteignent 70% de couverture fibre fin 2020, le Var n’est couvert qu’à 50% et les Alpes de Haute Provence et Haute Alpes seulement aux alentours de 20%. Au total, la Région Sud est couverte à 62% contre 91% en Ile-de-France, 1ère au classement.

Une couverture moyenne de 78% en 4G

Carte chiffrée de Zone ADSL (Crédit ZA)

Même si les inégalités entre les territoires sont moins creusées, le taux de couveture de 4G est mauvais. Avec une moyenne de 78% de couverture, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont toujours mieux armés que les Hautes Alpes et les Alpes Maritimes. Avec un taux de couverture 4G respectif de 81% et 74% et un indice de performance de 6/10 et 7/10, SFR et Orange couvrent le mieux les habitants de la région en 4G. Free offre le réseau le moins complet (74% et 5/10).

1 947 antennes 5G actives

Carte chiffrée de Zone ADSL (Crédit ZA)

Sur 15 656 antennes 5G déployées sur le territoire national, près de 2000 antennes sont installées en région Provence Alpes-Côte d’Azur, soit 12,5% des antennes. La différence entre les départements est encore nettement visible : les Bouches-du-Rhône bénéficient de 875 antennes installées pour seulement 177 dans le Vaucluse, 31 dans le et 26 dans les Hautes Alpes. En juin 2021, Free Mobile dispose du plus grand nombre d’antennes 5G (885), suivi par Bouygues (570). SFR (269) et Orange (223) en comptent le moins dans la région selon l’Arcep.

