Le Conseil municipal de la Ville de Marseille du 9 juillet à 8h30 promet d’être long : 206 rapports seront évoqués qui sont « le symbole d’une mairie qui travaille » annonce Joël Canicave, adjoint aux finances de la Ville de Marseille, en conférence de presse. Quelques rapports forts sortent du lot, notamment celui qui consacre le désaccord sur le tracé du Boulevard Urbain Sud (B.U.S) avec la Métropole. Autre sujet sensible : la réorganisation des ressources humaines, la relation ville-département, les centres sociaux, la préparation du Congrès mondial de la nature et un budget supplémentaire à voter.

Désaccord sur le tracé Boulevard Urbain Sud

La municipalité réaffirme son désaccord sur le tracé du Boulevard Urbain Sud, entre le boulevard de Sainte-Marguerite (9e) et la Pointe-Rouge (8e), tel que défini par la Métropole Aix-Marseille Provence. Lors du conseil, Mathilde Chaboche, adjointe à l’urbanisme, devrait mettre fin aux conventions de mise à disposition foncière de la Ville à la Métropole pour la mise en œuvre des tranches 2 et 3 du Boulevard urbain sud, soit des parcelles situées entre l’avenue De-Lattre-de-Tassigny (9e) et le boulevard Jourdan-Barry (8e). En tant que maître d’œuvre, la Métropole ne pourra donc plus lancer de travaux sur ces terrains.

Réorganisation des services municipaux

Olivia Fortin, adjointe en charge de la modernisation des services de la Ville de Marseille, absente lors de la conférence de presse, présentera le rapport sur l’évolution de l’organisation des services municipaux. Le nombre de directions générales administratives (DGA) a été réduit de moitié, avec sept directions au lieu de 13 (lire par ailleurs la liste des nouveaux DGA). Les directions, sous la responsabilité des DGA ,ont également été revues pour passer à 35 au lieu de 90. Joël Canicave mentionne une « vraie réorganisation » des services dont les recrutements des directeurs sont en cours et devraient être terminés fin septembre 2021.

Ouverture de dix centres sociaux cet été

« Sur 36 centres sociaux, 10 ont accepté de rester ouverts » annonce Ahmed Heddadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative et des centres sociaux. Pour l’élu, « les centres sociaux sont les derniers équipements publics dans les cités ». En ce sens, l’adjoint ne souhaite pas laisser les quartiers « vides » cet été pour ceux qui ne partent pas en vacances, et rappelle que 1 600 jeunes partiront en colonies de vacances ou en excursion sur les îles du Frioul par le biais des services municipaux. Pour ce faire, Ahmed Heddadi a demandé un budget supplément en urgence à l’État qui l’a été accepté.

Mise au point des relations entre ville et département

Le département a demandé à s’entretenir avec la ville pour leurs relations futures, à la suite des élections du 27 juin dernier, notamment sur le budget global de 200 millions d’euros qui est accordé par le Département à la Ville. Joël Canicave déclare que « la municipalité a déjà fléché 154 millions d’euros sur les prochaines négociations » et confie que les échanges sont apaisés. « Je suis confiant sur le fait que le département ne veuille pas faire de Marseille une ville isolée » déclare l’élu.

Organisation du Congrès mondial de la nature

Évènement de la rentrée, du 3 au 11 septembre 2021, « le congrès vise à élaborer un plaidoyer pour protéger la biodiversité » affirme Christine Juste, adjointe à l’environnement (lire par ailleurs sa réaction à la suite de la création d’un groupe écolo-citoyen au conseil municipal). Pour la première fois, le congrès sera ouvert au public et affiche deux objectifs : sensibiliser les Marseillais et fédérer les acteurs engagés pour préserver la nature. L’événement se déroulera également « hors les murs » avec une multitude d’événements sur « tout le territoire, au-delà de Marseille » évoque Christine Juste.

Réajustements du budget

Joël Canicave présentera les estimations d’un budget supplémentaire nécessaire pour l’organisation de l’Été Marseillais, les besoins en ressources humaines, le Congrès mondial de la nature et la vaccination.

