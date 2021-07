Share on Facebook

Share on Twitter

Les résultats provisoires du baccalauréat 2021 sont tombés et affichent comme l’année précédente de beaux taux de réussite, quoique en baisse de quelques points par rapport à l’année 2020 : il est ainsi de 96,1% en filière générale (-0,2 points) qui comporte la majorité des élèves de l’académie d’Aix-Marseille (55,2%). Ils s’élèvent à 81% en filière professionnelle (-6,8 points) et 89,7% en filière technologique (-2,9 points).

Des résultats dont les bacheliers peuvent être fiers, d’autant qu’ils ont été confrontés cette année à une nouvelle épreuve, le « Grand oral ». La note finale correspond cependant majoritairement au contrôle continu (environ 80%), le reste correspondant à la note du grand oral et à la dissertation de philosophie : pas beaucoup de suspense, donc pour les lycéens concernés !

Baccalauréat 2021 : une majorité de mentions assez bien

Parmi cette promotion 2021 de bacheliers, les mentions assez bien (de 12 à 14/20) sont majoritaires dans les trois filières : 35,7% en filière générale (31,33% en 2020) 40,80% en filière technologique (37,8% en 2020) et 38,40% en filière professionnelle (40% en 2020).

Pour ce qui est des mentions bien, il y en a 27,8% en filière générale (24,1% en 2020), 16,70% en technologique (19,3% en 2020) et 21,90% en professionnelle (18,5% en 2020). C’est la filière générale qui obtient le plus de mentions très bien : 12,70% en filière générale (19,7% en 2020), contre 2,50% (5,2% en 2020) en filière technologique et 5,20% en filière professionnelle (6,8% en 2020).

Les épreuves de rattrapage démarreront ce mercredi et se termineront le 9 juillet. Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer a félicité tous les bacheliers, première génération à sortir avec le nouveau bac issu de la réforme lancée en 2018.

Félicitations à tous les nouveaux bacheliers #Bac2021.

Vous êtes la 1ère génération d'élèves du nouveau baccalauréat! Vous pouvez être fiers du travail accompli.

Tous nos vœux de réussite dans la suite de votre parcours et tous nos encouragements à ceux qui passent au rattrapage pic.twitter.com/3AnVcyoTEH — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) July 6, 2021

Liens utiles :



> Les résultats du baccalauréat 2021 en ligne

> [On aime] Des « kits Laïcité » bientôt distribués dans les collèges et les lycées

> L’actualité de l’académie d’Aix-Marseille dans notre rubrique société