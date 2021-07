Share on Facebook

« Las d’attendre le plan vélo promis par la Mme le maire d’Aix (Maryse Joissains, NDLR) en mai 2020 et espérant autre chose que des mesures au coup par coup », l’association pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun dans le Pays d’Aix (Adava) a décidé de prendre les choses en main et de proposer son propre plan vélo, ce mercredi 7 juin, à 18h30, dans son local situé 10 rue Edouard Herriot à Aix-en-Provence, annonce l’association. Ce plan a été élaboré en fonction des observations des cyclistes de l’Adava, après analyse des voies de circulation aixoise.

Un plan conséquent, qui comprend 140 mesures dont certaines simples à mettre en œuvre (« un coup de peinture pour une bande cyclable »), d’autres plus compliquées techniquement ou politiquement (sens unique, suppression du stationnement…). « Nous nous sommes affranchis de ces contraintes considérant qu’il faut plus que jamais partager la voirie entre les usagers (piétons et cyclistes). Nous sommes conscients que certaines mesures risquent de ne pas voir le jour avant 10 ans. Pas grave, nous travaillons pour les générations futures ! »

Ce plan résulte également des résultats d’une enquête lancée par l’Adava début avril 2021, qui a généré 870 réponses. Les résultats de cette enquête seront également révélés ce soir. Cependant, « l’absence de pistes cyclables, les discontinuités empêchant des parcours d’une distance significative, le nombre de stationnements sécurisés, l’état de la voirie sont les principales revendications visant toutes à pouvoir se déplacer en bicyclette en toute sécurité », révèle d’ores et déjà l’association.

