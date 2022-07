Plusieurs fois décalée au 6 puis au 12 juillet, l’ouverture des « Grandes halles du Vieux-Port » aura finalement lieu le 15 juillet au 30A cours d’Estienne d’Orves. « Les échoppiers (restaurateurs, Ndlr) doivent peaufiner les dernières installations » glisse Julien Fabre, le président associé au projet avec Laurent Battisti, fondateur de plusieurs établissements (Le Pointu, le Bar Bû, le Phonographe) et le promoteur immobilier Reza Zographos.

Des parasols, un grand olivier et du mobilier bohème chic ont poussé sur la nouvelle terrasse devant le bâtiment des halles. Julien Fabre confirme la capacité de la terrasse à 400 visiteurs, avec un agrandissement prévu « courant octobre » lors de l’ouverture du futur marché de commerçants en face (dans l’enceinte des ancien musée de l’artisanat). « Le lieu est idéal » se félicite le responsable qui espère attirer 30 000 visiteurs le premier jour, en référence aux chiffres de l’ouverture des halles de Toulon en septembre 2021. « Certains de nos voisins ont entrepris des travaux à la suite de l’annonce de notre arrivée. Le cours d’Estienne d’Orves va monter en qualité » estime le fondateur, par ailleurs président de l’agence de communication Sunmade.

La terrasse, vue du food court (Crédit : JYD/Gomet’)

Grandes Halles du Vieux-Port : un projet chiffré à sept millions d’euros

A ses côtés, Reza Zographos prend en charge la supervision des travaux et la relation avec les banques. D’abord chiffré à quatre millions d’euros (janvier 2022), le projet a demandé plus d’investissements que prévu : sept millions d’euros. Les banques ont accordé aux associés un prêt « de deux tiers du montant » avance le promoteur. Leur objectif pour la première année est « d’attirer entre 500 000 et un million de personnes » avec un panier moyen estimé entre 20 et 25 euros par tête. Pour la première année, les halles pourraient générer entre « 10 millions de chiffre d’affaires en fourchette haute et six millions d’euros en fourchette basse » annonce Julien Fabre. De quoi couvrir une majeure partie des investissements mis sur la table pour le gros oeuvre, l’architecture et les premiers salaires.

Classé aux bâtiments de France, l’ancien local de 900 m2 refait à neuf accueille désormais 12 échoppes, allant de la cuisine végétarienne dans « La Serre », aux tapas espagnoles de « La Cave à jambon », aux coquillages et crustacés de chez « Coquillage Claude » et aux pizzas napolitaines de « 500 degrés ». Côté boissons, le « grand bar central » sera ouvert de 8h à 23h 7j/7 et la cave « Le canon du Vieux-Port » proposera 500 références de vins. Les restaurateurs sélectionnés pour le projet représentent « l’esprit méditerranéen » que les trois associés souhaitent conférer au lieu. Le chef étoilé (1 étoile) de Une table au Sud, Ludovic Turac, s’est retiré du projet.

Derniers peaufinages avant l’ouverture des halles du Cours d’Estienne d’Orves (Crédit : JYD/Gomet’)

Des prix d’appels à la carte

Pensées comme un « village provençal dans la ville », les allées du “food hall” doivent « pouvoir accueillir du flux dans les deux sens de circulation » explique la designeuse Olympe Zographos, à la tête de son cabinet Olympe Architecture qui emploie six collaborateurs à Marseille. La professionnelle a sélectionné des matériaux simples, des piles en pierre de Cassis (typique des cuisines provençales) et du bois clair pour « mettre en avant les produits des restaurateurs ».

L’ambition est aussi d’accueillir toutes les classes sociales avec « un prix d’appel à sept euros pour chaque restaurant » promet Julien Fabre. Même système pour la cave qui proposera une carte des vins « au prix des cavistes avec 10 euros en plus pour l’ouverture d’une bouteille à déguster sur place » précise Romain Larrieu, le directeur d’exploitation fraîchement recruté.

150 salariés recrutés à terme

Romain Larrieu n’était pas le premier nom sur la liste. En janvier, c’est le nom de Audrey Berr, cheffe concierge de l’Intercontinental qui circulait. Mais « les choses évoluent dans ces projets » sourit Julien Fabre qui se félicite de son nouveau directeur, ancien manager du Auchan Goumand au Prado, fils et petit-fils de restaurateurs (Restaurant Larrieu à l’Estaque, fermé).

Portrait de Romain Larrieu (Crédit : JYD/Gomet’)

Pour faire tourner la machine, restauration et marché compris, 150 salariés seront recrutés à terme. Un job dating a été organisé avec la Cité des Métiers les 7 et 8 juin pour dénicher les talents qui participeront, à partir de la semaine prochaine, à assaisonner cette nouvelle recette gourmande au coeur de Marseille.

