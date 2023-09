Les difficultés d’organisation du week-end dernier lors des matchs de la Coupe du monde rugby (retard d’accès des supporters dans le stade, manque d’accompagnement du public, métros saturés), dénoncées notamment par la presse anglaise, ne laissent pas insensible la ministre des Sports et des Jeux olympiques Amélie Oudéa-Castéra. Cette dernière a décidé d’aller sur le terrain pour bien mesurer les mesures d’ajustement prises sur les sites d’accueil de la Coupe du monde mais aussi vérifier que les leçons sont bien tirées dans la perspective des JO de 2024.

Amélie Oudéa-Castéra est donc à Marseille vendredi 15 septembre pour une revue des acteurs concernés. En début d’après-midi, la ministre débutera son déplacement à la préfecture pour un temps travail dédié à l’organisation des grands évènements sportifs accueillis à Marseille, à savoir la Coupe du monde rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 annonce ainsi la préfecture en termes policés.

Son déplacement sera l’occasion de se consacrer à des séquences plus protocolaires. Elle se rendra ainsi dans le quartier prioritaire de Malpassé–Corot dans le 13e arrondissement de la ville pour rencontrer les responsables et éducateurs du club de foot du FC Malpassé. Amélie Oudéa-Castéra participera ensuite à l’inauguration d’un stade d ville rénové au pied de la cathédrale de La Major, grâce à la mobilisation de moyens conjoints de l’Agence nationale du sport, la Fondation OM et CMA CGM ainsi que la ville de Marseille, annonce le préfecture dans une note envoyée aux rédactions. Enfin, la ministre se rendra en fin d’après-midi, à la première édition du So Good Festival à la Friche la Belle de Mai pour participer à une table-ronde.

