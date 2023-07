Share on Facebook

A l’occasion du « Test Event » de l’épreuve de voile des Jeux Olympiques Paris 2024, Clément Beaune, le ministre chargé des Transports, se rend à Marseille mercredi 12 juillet pour tenir un comité stratégique des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) centré sur les enjeux des mobilités marseillaises.

Le Comité se tiendra en présence d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, du Comité d’organisation des Jeux, des élus et des représentants des collectivités locales.

