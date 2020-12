Share on Facebook

Le conseil municipal du lundi 21 décembre 2020 a élu, à l’unanimité avec 53 voix, Benoît Payan en tant que nouveau maire de Marseille. Le plus jeune maire de l’histoire de la ville, remplace l’écologiste Michèle Rubirola démissionnaire cinq jours plus tôt. Benoît Payan avait exprimé la semaine dernière sa volonté de continuer le projet amorcé par le Printemps Marseillais : « Nous avons commencé ensemble, nous continuerons ensemble ». Chose dite, chose faite. Les réactions politiques sont nombreuses.

Pour Renaud Muselier, président LR de la Région Sud, il faut faire vite

Renaud Muselier, le président LR de la Région Sud, félicite le maire fraîchement élu et témoigne son soutien pour aider la deuxième ville de France. Renaud Muselier met cependant en garde l’équipe municipale sur la situation de Marseille « au bord de la tutelle » nécessitant qu’elle se mette « en ordre de marche au plus tôt ». Il rappelle le Contrat d’avenir passé avec l’État pour 5 milliards d’euros pour dynamiser la Région Sud. Renaud Muselier assure ne pas vouloir que « les financements régionaux, nationaux et européens échappent aux Marseillais ».

La tâche qui attend le nouveau maire @BenoitPayan, que je félicite, est immense. Au bord de la tutelle, structurellement incapable d’aller chercher les financements extérieurs dont elle a besoin, la ville doit se mettre en ordre de marche au plus tôt. Je veux aider Marseille ! 👇 pic.twitter.com/xTG2RDUmWy — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 21, 2020

Martine Vassal : « Marseille ne peut plus attendre »

La présidente LR du Département et de la Métropole, Martine Vassal, s’indigne de « l’immense déception pour toutes les femmes qui se battent afin d’accéder aux responsabilités ». Elle évoque la perte de temps de l’équipe municipale qui n’aurait pas encore utilisé la moitié des fonds votés par le département, soit une enveloppe de 250 millions d’euros pour le développement de Marseille. Elle adresse alors l’urgence de la situation municipale à Benoît Payan.

Voici ma réaction à la suite de l’élection de @BenoitPayan

à la Mairie de #Marseille. pic.twitter.com/PgGtLWNDJf — Martine VASSAL (@MartineVassal) December 21, 2020

Les compliments de… Jean-Claude Gaudin

À 42 ans @BenoitPayan vient d’être élu Maire de Marseille. Lors de mon dernier mandat, j’ai pu constater qu’il possédait les qualités nécessaires pour assumer cette fonction que je sais immensément exigeante, mais aussi passionnante, de Maire de la deuxième ville de France. pic.twitter.com/nrv1BeOcW6 — Jean-Claude GAUDIN (@jcgaudin) December 21, 2020

Bruno Gilles dénonce de l’irrespect pour les Marseillais

Après une campagne sans débat, sans meeting, sans véritable confrontations d’idées et de vision pour notre ville, le switch entre l’ancienne maire #Marseille, @MicheleRubirola, et le nouveau, @BenoitPayan, n’est pas respectueux du choix des électeurs

👉https://t.co/vuxX3Fyj0g pic.twitter.com/UPdQwxCPp7 — Bruno Gilles (@brunogilles13) December 21, 2020

Les encouragements du sénateur communiste Jérémy Bacchi

Toutes mes félicitations à @BenoitPayan, nouveau maire de @marseille. Dans cette lourde charge, il pourra compter sur l’engagement sans faille des élus et militants communistes pour redresser la ville. — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) December 21, 2020

La République En Marche ! : « plus personne ne pourra se cacher »

Dans un communiqué, La République en Marche ! des Bouches-du-Rhône dénonce le contexte dans lequel s’est déroulé ce « jeu de chaise musicale ». Pour le parti présidentiel, le Printemps Marseillais « a surfé sur l’image d’une femme maire issue de la société civile » pour incarner le renouveau, nécessaire pour faire tomber « le camp divisé incarné par les héritiers de Jean-Claude Gaudin ». Alors que les enjeux sont de taille pour sortir Marseille de son inertie et de son état « catastrophique tant au niveau financier, social qu’environnemental », les élus LREM s’indignent notamment que les femmes soient alors « reléguées à un second rôle ». Malgré ces critiques LREM félicite le nouveau maire : « nous souhaitons à Benoît Payan la pleine réussite pour sa mandature à venir. Maintenant que les cartes sont sur table, plus personne ne pourra se cacher ou trouver des boucs-émissaires. »

Toutes mes félicitations à @BenoitPayan pour son élection dans un contexte que nous dénonçons ⤵️. Nous souhaitons avant tout le succès de Marseille. Au-delà des clivages politiques. https://t.co/4XADxZnA2C — Bertrand Mas-Fraissinet (@b_masfraissinet) December 21, 2020

