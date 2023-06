Dans toutes relations intimes et amoureuses épanouies, il y a trois dimensions : le coeur (il bat plus fort), le cerveau (il comprend mieux) et… le sexe (il prend du plaisir). Ce dernier reste souvent tabou et mal abordé dans nos sociétés contemporaines, d’où l’idée d’une semaine de la sexualité impulsée par l’ARS et ses partenaires. Elle se déroule du lundi 5 au vendredi 9 juin.



Plusieurs rendez-vous sont organisés dans la région sud pour parler de santé sexuelle. Demandez le programme !

La sexualité, comprendre, en parler, la brochure du ministère de la Santé