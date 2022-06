Entre la mélodie du tube « ça tourne dans ma tête » et les klaxons du boulevard Michelet les gens l’ambiance est déjà là depuis le début d’après-midi samedi 4 juin devant le stade Orange Vélodrome. Ils dansent et chantent malgré les températures bien élevées autour des 30°C. Depuis deux ans, ils attendent ce moment.

Le concert du soir aurait dû avoir lieu en juin 2020 mais a été décalé à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire. Au total, 60 000 personnes attendaient de faire vibrer le stade comble avec le rappeur Jul. Le concert est à guichets fermés depuis bien longtemps.

Après le chaos de la finale de la Ligue des champions à Paris la semaine dernière, la préfecture des Bouches-du-Rhône ne voulait pas prendre de risques en insistant sur la nécessité d’anticiper son arrivée. Malgré la mise en garde sur les risques de faux billets et le rappel concernant la revente à la sauvette

(punie de 6 mois d’emprisonnement plus 3 750 € d’amende), on entend facilement dans les allées de Michelet : « qui cherche des places, qui veut sa place ? » se mélanger avec les chants des fans.

Le grand escalier du Vélodrome au pied de l’entrée. Les portes ont ouvert à 18h pour un début de concert à 21h (Crédit Gomet’/JFE)

Ados, étudiants, des mamans avec leurs enfants, le public est jeune, populaire et de tous les quartiers. Même s’ils vivent un quotidien bien différents, ici on est venu partager la passion pour la musique et le look du jour : maillot OM et le bob D’or et de platine, le label de l’artiste. Mais le phénomène Jul dépasse largement sa ville natale, ses fans se sont déplacés aussi de Montpellier, du Var ou même de Paris. « Il parle de sa ville comme personne d’autre » ou « c’est le sang de la veine » (le “S”) répondaient les locaux à notre question : « Pourquoi Jul ? »

Mais l’amour pour Marseille n’est pas tout. « Quand on l’écoute, on oublie un peu ses problèmes », nous dit une jeune femme. Celles et ceux qui ont assisté au concert (voir notre article et nos vidéos) sont d’accord avec elle.

