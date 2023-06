Share on Facebook

Le projet d’implantation de deux parcs d’éoliennes flottantes de 250 mégawatts en Méditerranée prend du retard. En effet, les candidats de l’appel d’offres AO6, qui vise à attribuer la création des parcs à l’un des treize consortiums en lice, ont été informés courant mars que la date de dépôt des dossiers, initialement prévue au 13 juin, était reportée à la fin 2023. En effet, la phase de dialogue concurrentiel entre les services de l’Etat et les candidats pour aboutir à un cahier des charges consensuel suit encore son cours. Le document ne sera pas publié avant septembre 2023. Par conséquent, les résultats de l’appel à projets ne devraient être divulgués qu’en avril 2024, selon le nouveau calendrier indiqué sur le site du projet. En revanche, la date de mise en service reste fixée entre 2027 et 2031.

L’appel à projets AO6 est lancé depuis mai 2022. Son objectif est d’attribuer dans un premier temps la conception de deux parcs, dont l’un dans l’anse de la Narbonnaise, au large de la région Occitanie. La zone du second parc reste encore à définir, même si le golfe de Fos-sur-mer part favori. Dans un second temps, la taille respective de ces parcs sera doublée, pour passer 750 mW chacun.

Le calendrier du projet (Source : eoliennesenmer.fr)

EDF baptise le premier flotteur de son parc Provence Grand large

Dans le même temps, le travail sur les fermes pilotes, qui doivent servir de tests avant l’implantation des deux parcs de 250 mW, se poursuit. A Port-Saint-Louis-du-Rhône, EDF Renouvelables, par ailleurs candidate sur l’appel d’offres AO6, vient de procéder à la mise à l’eau du premier flotteur de sa ferme pilote Provence Grand Large. Un baptême officiel aura lieu vendredi 9 juin en présence du directeur général de Provence Grand Large Luc Rémont, du président de la Région Sud Renaud Muselier ainsi que du préfet maritime Gilles Boidevezi.

La directrice générale de Provence Grand Large Christine de Jouëtte et Sébastien Teissier, directeur de projet, sur le site de Provence Grand Large mardi 30 mai (crédit : JYD / Gomet’)

A terme, cette ferme pilote doit comporter trois éoliennes, dont une première est en cours de montage, comme l’ont expliqué les représentants d’EDF Renouvelables, notamment sa directrice Christine de Jouëtte, à l’occasion d’une visite presse organisée mardi 30 mai. A cette occasion, EDF a présenté saes technologie d’ancrage à succion et d’ancrage tendu, qui permettent d’éviter d’abîmer les sols marins lors de l’implantation des éoliennes, et avec laquelle le groupe espère faire la différence face à ses concurrents sur l’appel d’offres. Les trois éoliennes de Provence Grand Large seront ensuite acheminées à 17 kilomètres au large de Fos et entreront en service fin 2023.

