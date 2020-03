« La Vague ». Il ne s’agit pas de la célèbre estampe d’Hokusai exposée en ce moment à l’hôtel de Caumont, mais bien du programme de reconstruction de Marseille mis sur pied par le candidat LREM Yvon Berland pour « recoudre la ville », présenté ce lundi 9 mars au nouvel espace de coworking Now sur le Vieux-Port.

Un projet qui englobe 10 sites majeurs de la ville – de l’Estaque à Borély, en passant par le Frioul – et comprend plusieurs projets phare qui se veulent pédagogiques et éducatifs : une Cité de la Mer répartie entre l’anse du Pharo et le Frioul pour former aux métiers maritimes, une « Fabrique des Savoirs » pour accueillir et former les jeunes des quartiers Nord au J4, ou encore une fondation pour l’écologie et la biodiversité urbaine au sein du jardin botanique et de la villa rose de Borély.

La fondation « Good planet » pour l’écologie et la biodiversité urbaines, au sein du jardin botanique de Borély (crédit : Berland 2020)

Il s’agirait également de mieux relier le nord au sud avec le développement de navettes maritimes, déjà existantes, mais cette fois plus à destination des Marseillais que des touristes, avec « plus de fréquence, et moins polluantes », souligne Saïd Ahamada, candidat tête de liste dans le 15-16.

La Cité de arts et des sciences à Euroméditerranée destinée à la création artistique et au grand public ( crédit : Berland 2020)

La Vague d’Yvon Berland : co-financement public et privé

Le projet, s’il se concrétise, devrait être financé en partie par des organismes privés « qu’il faut aller démarcher », observe Arnaud Devigne, qui souhaite un projet « durable et frugal » avec des solutions simples et peu coûteuses.

Pour l’heure, le montant total de La Vague n’a pas encore été estimé. « Le projet est loin d’être abouti, nous voulons qu’il serve de base de discussion avec les Marseillais », justifie Arnaud Devigne, tête de liste LREM dans le 1-7 avec Anne Claudius-Petit. Il souhaite une concertation des Marseillais par secteur, avec la possibilité de mettre en place un budget participatif, qui consiste à faire voter les citoyens sur un projet, financé ensuite par la collectivité. Yvon Berland n’exclut pas non plus d’aller chercher des financements au niveau européen.

Projet de passerelle aérienne surplombant l’Huveaune (crédit : Berland 2020)

Une « Fabrique des savoirs » au J4 pour former environ 2000 jeunes par an aux « métiers de demain » (crédit : Berland 2020)

Document source : le dossier de présentation de La Vague

Liens utiles :

> Aqueduc de Longchamp : Mathieu Grapeloup veut une promenade initiatique

> Yvon Berland (LREM) vante sa « méthode » pour Marseille et… la métropole