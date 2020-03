Depuis que l’investiture de sa famille politique (LR) lui a été refusée en novembre dernier, Bruno Gilles fait campagne sans étiquette. Attablé au Beau Rivage, quai de Rive Neuve, il donne quelques interviews en ce vendredi 6 mars, avant de se rendre aux funérailles de Marc Pietri. Souvent, le regard se perd au loin, sur cette multitude de mâts qui émergent du Vieux Port. Pile en face, l’Hôtel de ville dresse sa silhouette, si proche mais si lointaine. Pour Gomet’, le candidat se confie à une semaine d’un premier tour au sujet duquel il nourrit beaucoup d’espoirs.

Vous affirmez très clairement votre désir d’être un « maire de Marseille à temps plein ». Cela risque-t-il de se faire au détriment de la Métropole ?

B.G. : Pas du tout. La seule candidate qui est candidate aux deux postes, c’est Martine Vassal. Tous les autres candidats, ne sont candidats qu’à la mairie de Marseille. Mon fil conducteur, c’est de dire que je suis uniquement candidat à la mairie de Marseille, car si je suis élu je veux défendre Marseille auprès de la Métropole. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas de vision métropolitaine. Simplement, quand la Métropole construit une piscine à Cassis et une piscine à Venelles, je pars du principe que la Métropole, sur l’impôt des marseillais, doit aussi construire deux piscines à Marseille. Je veux que ça soit juste, c’est tout. Marseille doit être considérée, beaucoup plus qu’elle ne l’est aujourd’hui. Le maire de Marseille, même s’il a une vision métropolitaine, n’est pas là pour s’occuper de ce qui doit se faire en matière de logement dans la ville de Salon, ou comment on doit desservir la ville d’Aix.

Vous fixez-vous un objectif de résultat dans cette élection ? Comment appréhendez-vous le second tour ?

B.G. : Il n’est pas réaliste aujourd’hui de penser que quelqu’un aura la majorité absolue des 51 sièges. Il y a trop de listes, on n’est plus dans le binaire des autres élections. Il y a 4 ou 5 listes qui peuvent faire beaucoup d’élus, donc je pense qu’il ne faut pas spécialement se fixer un objectif chiffré, il faut se fixer des mairies de secteur. Je pense que celui qui arrivera à gagner deux ou trois mairies de secteur sera le futur maire de Marseille. Donc l’intérêt aujourd’hui, c’est de bien travailler sur tous les secteurs municipaux, et de préparer le deuxième tour. Mais il est dur de se projeter dans le deuxième tour sans avoir passé le premier. Ce que je peux vous dire, c’est qu’au-delà des extrêmes, on peut parler avec tout le monde.

La configuration de cette élection pourrait être unique…

B.G. : En effet, l’objectif est d’être le mieux placé pour aborder après, le troisième, le quatrième, le cinquième tour. Je pense que le futur maire de Marseille sera élu au troisième voire au quatrième tour dans le cadre d’une majorité qui ne sera pas absolue mais relative.

Vous excluez les extrêmes, mais vous n’excluez pas de discuter avec Martine Vassal ?

B.G. : Je ne vais pas vous le cacher, les relations sont très tendues aujourd’hui. Elles le sont sur le fond, moi je souhaite que le maire de Marseille le soit à plein temps, ce n’est pas le cas de Martine Vassal. C’est déjà un problème qui est très difficile à résoudre entre nous. Après, il y a aussi des différences de forme, et la campagne a été tendue. Tous les candidats ont dénoncé les manières de faire de Martine Vassal, sur l’affichage, sur le non-respect de la loi, sur l’utilisation des deux collectivités qu’elle représente. C’est la première fois qu’on voit ça, où un candidat utilise à fond les moyens des deux collectivités qu’elle préside. C’est la première fois qu’une candidate impose ses affiches sur les murs de Marseille, sans laisser la place démocratiquement aux autres candidats. Tout cela laissera des traces. Cela n’augure pas de bonnes relations de discussions au second tour.

Vous faites partie des candidats qui appellent à une nouvelle gouvernance. Comment allez-vous expliquer devant vos électeurs cette posture alors que vous avez fait partie de la majorité Gaudin depuis 25 ans ?

B.G. : Tout d’abord, je n’étais maire de Marseille, mais maire des 4e et 5e arrondissements, et d’ailleurs j’y ai déjà rodé cette nouvelle gouvernance. Je n’ai pas eu dans ce secteur de problèmes d’urbanisme, de collectifs, de projets avec des manifestations. Je n’ai pas été réélu quatre fois maire de secteur par hasard. A Marseille, aucun autre maire de secteur n’a été réélu quatre fois, ni à Paris ni à Lyon. Et puis à Marseille, les choses ont évolué. L’évolution de la société va vers plus de volonté de démocratie, de participation. Cela fait qu’aujourd’hui, on doit être dans cette nouvelle gouvernance. Il faut prendre en compte cette évolution, que l’on aurait pas pris en compte il y a quelques années.

Quelles sont vos propositions pour réformer la gouvernance de Marseille ?

Avec cette élection, on va tourner une page de l’histoire de Marseille. On ouvre une nouvelle page, qu’il faut écrire différemment, avec des relations différentes avec les syndicats par exemple, tous les syndicats d’ailleurs. Je souhaite également mettre en place une commission extra-municipale de l’aménagement du territoire, pour discuter des gros projets d’aménagement. Je pense que la concertation, la discussion, elle doit se faire tout au long des six ans. D’ailleurs je souhaite avoir un élu délégué à la consultation avec la population.

Puisque vous parlez de concertation, votre projet de parking sous le parc Longchamp fédère beaucoup de mécontentements. Sur ce dossier, irez-vous jusqu’au bout ?

B.G. : Non. Je suis revenu là-dessus car la Métropole n’a plus la volonté de porter ce sujet. Je ne renie pas le projet, l’idée était faire 450 place de parking dans un secteur qui en a bien besoin pour les riverains, pour les commerçants. Le parking est une compétence de la Métropole, la Métropole l’a abandonné, le PLUI a été modifié, ce serait encore un combat phénoménal pour que la Métropole accepte de financer ce parking. Donc on arrête, les commerçants ne seront pas satisfaits, mais à un moment, cela devient trop compliqué.

Vous annoncez un plan d’un milliard d’euros pour les écoles. Comme le financerez-vous ?

Aujourd’hui, Marseille c’est 470 écoles, dont une cinquantaine en mauvais état, à reconstruire entièrement ou partiellement. Il faudrait un milliard d’euros pour ces écoles, on ne les a pas. Et moi je ne veux pas augmenter les impôts, donc il faut faire un emprunt. On a réussi à désendetter la ville ces dernières années, il va falloir de nouveau l’endetter. Je le regrette, mais il n’y pas d’autre solution. Bien sûr, le coût de la dette va augmenter. Mais un milliard d’euros sur 40 ans, ça fait une soixantaine de millions par an, à nous de trouver des ressources supplémentaires dans le cadre d’économies sur les équipements qui doivent être vendus, comme le Vélodrome ou l’Opéra. Nous pouvons aussi aller chercher des fonds européens.

