Amoureux des plantes, sensibles à la protection du vivant, de la biodiversité et aux questions environnementales ont rendez-vous ce week-end au Mucem. Pour ses 10 ans, le musée propose d’imaginer « nos jardins » et « nos futurs » et voir « La vie en vert » les 15 et 16 juin dans le jardin des Migrations du Fort Saint-Jean.

À quoi ressembleront nos jardins demain ? Comment le « jardin punk » peut-il aider à enrayer le dérèglement climatique ? Quelles solutions pour endiguer la sécheresse ici et maintenant ? Des conférences en plein air, des ateliers, un concert et une promenade sont proposées avec des botanistes, paysans, paysagistes, scientifiques, citoyens pour un moment de partage afin de mieux comprendre comment agir à son échelle contre le changement climatique.

Parmi les activités le samedi, Gomet’ a repéré un atelier de cuisine nomade avec Clarisse Lebas, ethnobotaniste, à partir de 10h, une promenade jardinière avec Éric Lenoir, paysagiste et auteur du « Petit traité du jardin punk » ou encore un atelier « L’école comestible » pour appréhender au mieux le circuit du jardin à l’assiette (qui aura aussi lieu le dimanche). Deux rencontres seront organisées : l’une dédiée aux plantes et aux réflexions sur le vivant de Francis Hallé (botaniste) et Jean-Laurent Félizia (paysagiste du Jardin des Migrations du Mucem), l’autre consacrée au « jardin propre ou punk » avec Éric Lenoir (pépiniériste, paysagiste, auteur du Petit traité du jardin punk) et Perrine Bulgheroni (permacultrice, fondatrice de la ferme du Bec-Hellouin).

Gabriel Willem, paysan et musicien, clôturera la journée sur des notes de piano.

À suivre le dimanche : la table-ronde dédiée à la ressource en eau à 10h30 et la table-ronde « votre potager rêvé » qui verra les Perrine Bulgheroni (fondatrice de la ferme du Bec-Hellouin), Isé Crébely et Bruno Cayron (ferme du Cayre de Valjancelle, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume) partager leurs conseils de maraîcher dans l’après-midi.

La programmation a été conçue en collaboration avec Maxime de Rostolan, ingénieur, militant et entrepreneur écologiste. Il est notamment le fondateur de l’association Fermes d’Avenir qui promeut l’agroécologie puis a lancé des mouvements citoyens comme La Bascule, le projet Planteurs et Sailcoop.

