A Velaux, la bataille pour la succession de Jean-Pierre Maggi, mairie historique PS puis PRG de la commune de 1977, est lancée. Arrivés respectivement troisième (22,85 % des voix) et quatrième (14,1 %) au soir du premier des élections municipales, les candidats Laurence Monnet et Didier Debarge, tous deux DVG et appartenant à la majorité sortante, ont décidé de fusionner leurs listes. Ils en ont font l’annonce dans un communiqué commun du 26 mai, où ils « posent leurs forces et leurs valeurs communes comme fondations d’une gestion plus saine, plus transparente et plus démocratique de la commune » – sans que l’on sache à ce stade qui des deux se place en numéro 1.

Élue depuis plusieurs mandats, Laurence Monnet était la première adjointe de Jean-Pierre Maggi depuis 2014. Quant à Didier Debarge, il a exercé au sein du conseil municipal de Velaux en tant qu’adjoint en charge du développement économique et des associations. Pour remporter la mairie, ils devront faire face à un autre candidat de gauche, en la personne de Yannick Guérin (DVG), arrivé en tête du premier tour avec 37,8 % des suffrages. A droite, la candidate Claire Adoult s’est classée deuxième 25,24 % des voix. Si les choses devaient rester ainsi d’ici le 2 juin – date de dépôt des listes , on s’acheminerait donc vers un triangulaire incertaine à Velaux.

Résultat du premier tour de l’élection municipale à Velaux (source : https://elections.interieur.gouv.fr/)

