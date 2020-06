Le président de la République Emmanuel Macron a été ferme sur ce point là : les crèches, écoles, et collèges rouvriront tous lundi 22 juin prochain, avec un retour obligatoire en classes pour les élèves « dans des conditions normales ». Dans un communiqué transmis jeudi 18 juin, la Ville de Marseille s’exécute et expose les mesures mises en place pour assurer cette rentrée scolaire. La Ville de Marseille assure que la distance d’un mètre sera respectée dans les écoles élémentaires « lorsqu’elle est matériellement envisageable ». Dans les crèches, elle sera observée entre le personnel et entre les différentes sections d’enfants, mais pas lors des siestes et des repas. Cette distanciation s’accompagnera d’un nettoyage régulier des surfaces, dans les classes et réfectoires, au moins une fois par jour.

Des tensions entre la Ville de Marseille et les parents d’élèves

Vendredi 5 juin dernier, la Ville de Marseille était contrainte par la justice administrative de rouvrir plus tôt que prévu les plus petites classes de maternelles, sous la pression d’un groupe de parents d’élèves. Mais la municipalité, qui s’est pliée bon gré mal gré à la décision, n’en est as restée là : une procédure d’appel devant le Conseil d’Etat est toujours en cours.



Contactés par Gomet’, les services de la Ville informent que l’audience qui aurait dû se tenu mardi 16 juin a été reportée au jeudi 18 juin. La municipalité n’a donc pas connaissance, pour l’heure, de l’issue de sa requête. Les parents d’élèves concernés était montés au créneau en début de semaine, après avoir découvert que la Ville réclamait une indemnisation de 3000 euros, correspondant au montant des frais d’avocat engagés par la mairie. « La mairie de Marseille veut nous faire payer 2 fois ! », s’offusquaient-ils. «Cette décision [de rouvrir les classes de maternelles] impactera les capacités d’accueil de toutes les classes des écoles maternelles qui accueilleront ces enfants», estimait de son côté la Ville.

