« La mairie de Marseille veut nous faire payer 2 fois ! ». Dans un communiqué du lundi 15 juin, le collectif de parents qui ont obtenu gain de cause devant le tribunal administratif pour la réouverture des petites sections de maternelle dénonce l’appel fait devant le Conseil d’Etat par la Ville de Marseille. Cette dernière réclamerait en outre la somme de 3000 euros aux parents requérants. « Nous sommes extrêmement choqués », écrivent ces derniers dans leur communiqué. « Nous payons pour que nos enfants aillent à l’école, et nous devrions payer pour qu’ils n’y aillent pas ? », clament-ils. Une situation d’autant plus incompréhensible pour eux que le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, dimanche 14 juin, un retour obligatoire à l’école à compter du 22 juin prochain.

En effet, à l’issue de la procédure judiciaire, la Ville avait d’ores et déjà prévenu dans un communiqué du vendredi 5 juin qu’elle ferait appel. Tout en acceptant de se plier à la décision du tribunal administratif, la mairie déplorait toutefois le délai très court laissé pour rouvrir les écoles – trois jours – « techniquement irréalisable face aux strictes consignes sanitaires à mettre en œuvre». «Cette décision impactera les capacités d’accueil de toutes les classes des écoles maternelles qui accueilleront ces enfants», avertit également le communiqué. La mairie n’a toutefois pas confirmé qu’elle demandait la somme de 3000 euros aux parents requérants.

🏫Conformément à la décision du tribunal administratif concernant l’ouverture des classes de Toutes Petites sections et Petites sections de maternelle, la Ville de Marseille met tout en œuvre pour accueillir à

partir de ce jeudi 11 juin les enfants dont les parents le souhaitent. pic.twitter.com/9yeDBKKko2 — Ville de Marseille (@marseille) June 10, 2020

L’audience d’appel devait avoir lieu mardi 16 juin, selon le communiqué des parents-requérants.