Alors qu’un retour obligatoire à l’école est prévue à partir du 22 juin prochain, deux cas de covid-19 ont été détectés dans deux écoles de Marseille. L’information a été diffusée dans un premier temps sur la page facebook du syndicat Force Ouvrière de Marseille.

Un premier cas aurait été signalé la semaine dernière à l’école élémentaire Peyssonnel, située dans le 3e arrondissement, ce qui avait entraîné la fermeture de l’établissement et la mise en quatorzaine de tout le personnel et les élèves de la classe concernée. Puis, un second s’est déclaré ce lundi 15 juin dans une classe de maternelle à l’école Font-vert, dans le 14e.

Contactée par Gomet’, la Ville de Marseille affirme avoir mis en place un protocole et l’école a été fermée dès le lendemain, mardi 16 juin. L’école a été désinfectée et des tests se poursuivent sur les enseignants et agents de l’établissement à l’IHU Méditerranée Infection.

