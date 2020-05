Le collectif « Votez pour vous » rassemble des citoyens actifs et engagés dans des collectifs, associations, mouvements. « Nous nous sommes rassemblés en septembre octobre 2019 pour construire, à l’aune des municipales 2020 une alternative politique citoyenne, afin de contribuer au changement de gouvernance à Marseille : le collectif « Votez Pour Vous » » explique Cécile Vignes, l’une des membres de ce collectif, qui nous a transmis une tribune datée du 22 mai (l’intégralité en document source).



« Certains d’entre nous, se sont ensuite engagés dans des listes aux municipales – elle-même se présente en numéro 2 sur la liste de Bruno Gilles dans le 6e secteur de la ville, 11e et 12e arr – d’autres ont choisi de rester en retrait, tout en restant actifs. Le constat que nous faisons dans cette campagne des municipales nous interpelle et nous inquiète » explique-t-elle. « Notre collectif « Votez Pour Vous » a donc initié cette tribune, a sollicité d’autres citoyens venant d’autres horizons pour alerter ensemble sur les enjeux qui s’adressent à tous les Marseillais avec ce 2e tour des municipales en juin. Nous prônons le rassemblement de ceux qui se reconnaissent dans le « ni extrême, ni système » pour tourner définitivement la page d’une gouvernance qui a failli. »

Le collectif avertit : « Avec ce 2e tour qui s’annonce en juin, les élections municipales à venir rebattront les cartes et feront tomber les masques : en effet, nous verrons si les personnes engagées de la société civile (collectifs, associations, citoyens) se retrouvent in fine comme variable d’ajustement de liste « pseudo-citoyennes » qui ne font que du recyclage politique, du « citizen-washing ». Les intentions et engagements annoncés dans la construction des listes ne doivent pas se limiter aux beaux discours ; les citoyens, issus de la société civile se sont engagés pour les municipales pour peser et agir demain dans la cité. »

De toutes les forces qui ont dénoncé cette catastrophique gouvernance, aucune ne peut gagner seule ! Collectif Votez pour vous

« Votez pour vous » espère non seulement la présence de la société civile sur les listes mais plaide aussi pour un large rassemblement : « devant la crise sanitaire que nous traversons, et la crise sociale et économique qui s’annonce, il n’y a qu’une seule voie possible : celle d’une grande union des forces citoyennes, républicaines et démocratiques, transpartisanes et sans exclusive. De toutes les forces qui ont dénoncé cette catastrophique gouvernance, aucune ne peut gagner seule ! Les constats faits sont les mêmes, les volontés de changement sont similaires car elles prônent toutes un projet municipal de développement durable, de sécurité sanitaire et alimentaire, de protection des plus fragiles, l’arrêt d’un urbanisme mortifère, le combat contre la saleté et l’insécurité, la mise en place d’une gouvernance transparente, démocratique et implicative. »



Le collectif de citoyens, qui a mis en place une page internet pour soutenir sa tribune, poursuit : « C’est pour cela que nous devons nous rassembler afin de mettre un terme aux systèmes, inerties et renoncements qui ont martyrisé notre ville depuis des lustres. »

Document source