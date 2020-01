Fondée il y a deux décennies par les sœurs Escafit, l’agence toulousaine a su se renouveler. Elle fête son vingtième anniversaire dans un nouveau souffle numérique.

Il y a 20 ans, Dominique et Karine Escafit fondaient l’agence Akadom. Les deux sœurs ont misé sur leur complémentarité : Dominique, directrice artistique-chef de projet, diplômée de l’ESC Pau, oriente le travail de création et de développement. Karine, conceptrice-intégratrice multimédia, ingénieure CESI Toulouse et ancienne élève des Beaux-Arts, est directrice de production et développeur full-stack. Leur agence accompagne les entreprises locales, PME/PMI et collectivités, dans le développement de leur stratégie de communication 360 et la mise en place de supports imprimés ou digitaux. Développement web, stratégie globale, plans media, relations presse, design : près de 900 projets pour 200 clients environ ont été réalisés.

Récemment, l’agence a grossi avec un chiffre d’affaires multiplié par 3 en 5 ans, suite à un positionnement sur des marchés plus importants. Pour franchir ce cap de croissance, initier une démarche qualité et répondre aux attentes de cibles exigeantes et pointues, telles que les entreprises BtoB de l’ingénierie, du service, de la santé, de l’architecture, de l’art et de la culture, Karine et Dominique Escafit ont initié une transition numérique et managériale avec le soutien de l’agence AD’OCC et d’Initiative Haute-Garonne. « Nous nous sommes structurées à l’aide d’un logiciel performant, le logiciel toulousain Teamber », explique Dominique Escafit. Avec ce nouvel outil, l’objectif est de mettre en place une nouvelle organisation du travail, pour être encore plus réactif aux attentes des clients et assurer une démarche qualité. « Nous sommes sur du management collaboratif inter opérationnel », poursuit Dominique Escafit. « Cette transition numérique et managériale sera un atout supplémentaire, même si notre véritables arme secrète, c’est notre capacité à analyser les projets », affirme dans un sourire la dirigeante.