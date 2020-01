Si tout le monde se félicite du financement de la rénovation des hôpitaux marseillais par l’Etat, l’annonce en primeur par Yvon Berland n’est pas du goût de l’équipe de Martine Vassal. Dans un communiqué de son équipe de campagne envoyé mercredi 29 janvier à 21h, Frédéric Collart, cardiologue de renom et vice-président à la recherche et l’enseignement supérieur de la Métropole Aix Marseille Provence, s’en prend directement au gouvernement : « [Il] n’a pas cru bon de nous en informer et a fait le choix de faire preuve d’irrespect en faisant de l’annonce de cette validation, attendue de tous, un argument de campagne pour son candidat», dénonce-t-il.

Frédéric Collart : « La validation, nous la devons à Martine Vassal »

Pour le chirurgien, aucun doute, l’accord de la ministre pour investir dans le grand projet de modernisation de l’AP-HM est essentiellement le fruit du travail de la candidate LR aux municipales : « La validation du projet de modernisation de l’AP-HM, nous la devons à Martine Vassal. Et les habitants de notre territoire ne sont pas dupes des manœuvres de récupération politiciennes qui ont conduit à ce que nous apprenions la nouvelle par la publication du communiqué du candidat d’En Marche », avance Frédéric Collart.

Il rappelle la participation promise par Martine Vassal en juillet dernier de 75 millions d’euros, la plus importante parmi les collectivités. « En dédiant cet investissement à la construction du Pôle mère-enfant, nouvel équipement majeur incluant une maternité de niveau 3 et préalable indispensable à la suite du programme de réhabilitation de l’hôpital de la Timone, les institutions locales avaient pris leurs responsabilités pour investir en lieux et places de l’État », poursuit-il. Martine Vassal et son équipe regrettent également que la rénovation de la maternité de l’hôpital Nord n’ait pas été intégrée dans le plan de modernisation « et c’est pourquoi notre volonté est de financer cette réhabilitation dans le cadre du projet que nous portons pour Marseille », conclut le communiqué.

