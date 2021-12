Share on Facebook

Ce jeudi 2 décembre, la ministre de la Ville Nadia Hai, le Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises Thibaut Guilluy, et le préfet à l'égalité des chances Laurent Carrié ont officiellement lancé les Carrefours de l'entrepreneuriat et le Capital jeunes créateurs. Ces deux projets visant à favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes avaient…