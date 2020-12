Problème récurrent au sein des conseils municipaux d’Aix-en-Provence, le plan vélo et son financement ont encore fait débat entre les membres du conseil vendredi 20 novembre rue de Allumettes. Plus de six ans après le début du dossier, le plan vélo aixois commence enfin à prendre forme et les circuits à se rejoindre. Bien que la délibération concerne la création d’une piste cyclable entre les giratoires de la Grassie et Barida, le premier problème souligné par le membre de l’opposition Cyril Di Méo repose sur le plan vélo en lui-même. Il n’existe pour l’instant aucun schéma directeur vélo conçu par la Ville d’Aix-en-Provence et « je trouve ça gênant de voter sur quelque chose qui a déjà commencé [la piste cyclable Grassie-Barida] et sur un schéma vélo qui n’est pas encore là mais qui le sera bientôt », explique Di Méo.

Béatrice Bendele, conseillère municipale d’opposition d’Aix-en-Provence (Crédit : Aix ma ville)

Après une réponse rapide de madame le Maire, qui rappelle que le cadre général de ce schéma a été voté en 2013 pour en définir les grands axes, c’est à Béatrice Bendele (Aix au cœur) de prendre la parole et souligner l’incohérence entre les actions de la Métropole et celles de la Ville d’Aix. Les services de location de vélos électriques mis en place par la Métropole encouragent l’utilisation des deux roues, mais c’est encore « très compliqué de circuler à vélo à Aix-en-Provence ». Quant aux pistes cyclables déjà existantes comme celle de l’avenue Solari, « il faut être un peu kamikaze pour l’utiliser », la sécurité n’étant pas au rendez-vous. « Après 20 ans d’attente, quand aurons nous vraiment un plan vélo dans cette ville, quand les cyclistes pourront-ils circuler en sécurité, quand encouragerons nous le déplacement doux dans la ville d’Aix ? » interroge l’élue.

« La Métropole met un plan vélo en place, mais où vont être garés les vélos » Maryse Joissains

Pour un réel circuit vélo à Aix, il faudra encore attendre longtemps. La priorité de la mairie de Maryse Joissains Masini a toujours été celle des couloirs bus, et là encore la Métropole n’a pas dégagé les moyens pour tous les mettre en place. La politique vélo ne pourra être effective que si elle est précédée par des mesures. La maire lance un nouveau reproche : « La Métropole met un plan vélo en place, mais où vont être garés les vélos, comment ça va circuler, c’est ce que je reproche à la Métropole. On prend souvent des décisions parce que ça se voit, parce que ça fait bien, mais nous à Aix-en-Provence on est en train de prévoir des endroits pour que les vélos se garent, avec des lieux pour que les personnes puissent mettre leurs affaires en sécurité. C’est une politique à mettre en place ». Actuellement, la priorité n’est pas aux cyclistes, mais le plan vélo avance pas à pas. Les portions de route déjà construites sont en cours de ralliement pour obtenir un plan global.

