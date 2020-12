Pour son quatrième acte, la Méditerranée du Futur, organisée par la Région Sud mardi 1er décembre, ne pouvait pas se contenter d’évoquer les relations entre les deux rives en passant sous silence la pandémie de Covid-19 qui frappe aujourd’hui tous les pays. D’autant plus que la Méditerranée a été marquée tout au long de son histoire par de multiples épidémies : la peste bubonique de Justinien (541 – 767), la lèpre médiévale, la peste noire du 14e siècle, le choléra asiatique du 19ème… « Face à la maladie, la Méditerranée est le théâtre de toutes les résistances », lance Renaud Muselier dans son discours d’ouverture. Le président de Région compte s’appuyer sur ce nouvel événement méditerranéen pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur la gestion de cette crise sanitaire et placer les territoires plutôt que les Etats en première ligne du combat contre le virus.

Politique régionale de santé : les axes prioritaires de Renaud Muselier

« Deux vagues ont conduit à deux confinements. Pour éviter le troisième, on va prendre notre destin en main » Renaud Muselier

Renaud Muselier profite de ce nouvel opus de Méditerranée du Futur pour présenter sa stratégie régionale de lutte contre l’épidémie. « Deux vagues ont conduit à deux confinements. Pour éviter le troisième, on va prendre notre destin en main », prévient-il. Et de dérouler sa feuille de route en quatre axes. Premièrement, l’analyse avec les marins-pompiers de Marseille qui auscultent les eaux usées pour détecter en amont l’apparition de clusters. Ce travail a permis de dresser une cartographie régionale des contaminations notamment sur les quatre grandes métropoles : Marseille, Nice, Toulon et Avignon. Ensuite, la Région veut accélérer sur le dépistage avec l’achat de 165 000 tests antigéniques et sérologiques. Elle a également cofinancé l’achat de onze machines de tests rapides PCR pour les hôpitaux et va lancer une plateforme de mise en relation entre acheteurs et producteurs pour faciliter et accélérer les achats. Le troisième axe s’appuie sur la mise à disposition d’auto-tests salivaires : « Ils permettront de rendre la vie sociale possible en attendant le vaccin. Le Président de la République les veut, mais leur certification tarde et il est impossible de les acheter aujourd’hui », regrette Renaud Muselier.

Vaccination : « l’Allemagne a trois semaines d’avance »

Enfin, Le président de la Région Sud veut prendre la main sur les campagnes de vaccinations à venir : « Nous voulons être le QG opérationnel de la vaccination », déclare-t-il. Il souhaite s’inspirer du modèle allemand où les Lander ont la charge de la vaccination : « L’Allemagne a trois semaines d’avance sur sa stratégie et associe les territoires », fait-il remarquer. Les premiers vaccins Pfizer devraient bientôt arriver et le patron marseillais du laboratoire de Moderna, Stéphane Bancel, a annoncé lui-même à Méditerranée du Futur la mise à disposition imminente de son vaccin dans les jours à venir.

