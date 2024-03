Share on Facebook

C’est la quatrième édition de la grande exposition du Fabriqué en France se tiendra au palais de l’Élysée à la fin du mois de juin 2024. Cet événement prestigieux offre une vitrine exceptionnelle aux produits issus des savoir-faire français, qu’ils proviennent de petites, moyennes ou grandes entreprises, ainsi que des artisans, dans tous les secteurs, de l’artisanat à l’industrie, en passant par l’alimentation et les produits innovants.

Ouverture aux associations

Cette année, les associations engagées dans la préservation des savoir-faire et de la fabrication française ont également la possibilité de soumettre leur dossier. Fabriqué en France célèbre la diversité des produits français, représentant chaque département de l’Hexagone et d’Outre-Mer. L’an dernier, plusieurs entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été sélectionnées, mettant en lumière la qualité et la diversité des productions de la région, allant des hélices pour aéronefs aux systèmes de production d’eau potable à partir d’eau de mer.

Liste des entreprises sélectionnées l’année passée :

04 Alpes-de-Haute-Provence – Electravia : Hélices pour aéronef

05 Hautes-Alpes – Moulin Céard : Farine 100% sud

06 Alpes-Maritimes – Earthwake Entreprise : Valorisation des déchets plastiques

06 Alpes-Maritimes — Orsteel : Poignées de porte

13 Bouches-du-Rhône — M.C.C. : Kit de Rétrofit pour les voitures anciennes

83 Var — Marine Tech : Système de production d’eau potable à partir d’eau de mer

84 Vaucluse — Conserves Guintrand : Petit épeautre en bocal



Ces entreprises ont été honorées lors de divers événements, notamment à l’Élysée lors de la semaine de l’industrie en novembre 2023 et lors de la cérémonie de remise de label des Entreprises du Patrimoine Vivant.

La date limite pour soumettre sa candidature approche, les entreprises ont jusqu’au dimanche 17 mars, à 23h59 pour s’inscrire. « Lors de l’édition précédente, plus de 9000 visiteurs avaient ainsi pu découvrir au palais de l’Elysée plus de 120 produits français. Pas d’autocensure : le critère principal reste l’engagement dans une démarche de fabrication française, quelle qu’elle soit. Alors, pourquoi pas vous ? » lance la préfecture.