Alors que la Métropole Aix-Marseille Provence mène une opération de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées dans le secteur du boulevard de Plombières, les premiers terrassements ont mis à jour une importante cavité sous le revêtement de la chaussée annonce, vendredi 15 mars à la mi-journée, l’institution.

« Compte tenu du danger immédiat que cette découverte représente, notamment vis-à-vis de la circulation de poids lourd et de bus, la Métropole a décidé de fermer la voie et a lancé en urgence des travaux de remise en sécurité. »

Des travaux durant deux semaines

La circulation automobile est donc perturbée dans ce secteur sensible qui relie le quartier de Saint-Just à l’autoroute nord et Euroméditerranée, et ce durant plusieurs jours. « Pour l’heure, la durée des travaux est estimée à deux semaines » précise la Métropole.



Le boulevard de Plombière est dorénavant fermé à la circulation dans le sens Dôme > Bougainville, entre le boulevard Burel et le boulevard de la Glacière. Certains itinéraires de bus ont été modifiés par la RTM. Un plan de déviation recommandé a été élaboré, pour accompagner les riverains et automobilistes. Les équipes de la Métropole mettent tout en œuvre pour réduire la durée du chantier de remise en sécurité. « La cavité résulte probablement d’une érosion progressive du corps de chaussée en lien avec l’état du réseau en cours de réhabilitation » explique la Métropole.

Lien utile :

L’information sur les transports métropolitains