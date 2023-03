Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, en partenariat avec Gomet’, donne la parole à Anne Claudius-Petit. La présidente de l’Agence régionale de la biodiversité et de l’environnement (Arbe) nous présente le nouveau guide pratique réalisé par cette structure.

Baptisé « Plantons local », il vise à donner envie aux différents aménageurs, publics ou privés, de « créer des ambiances naturelles et rustiques » avec des « espaces végétalisés plus sauvages et plus champêtre ». L’idée étant de faire la part belle aux plantes indigènes. L’Arbe alerte par ailleurs sur les impacts néfastes des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

L’indicateur ICAIRh, nouvel outil d’AtmoSud

Dans la rubrique “actu de la semaine”, on parle du nouvel indicateur « Icair » présenté début mars par Atmosud, l’observatoire régional de surveillance de la qualité de l’air. Cet outil dernière génération permet de simuler, 24 heures à l’avance, la qualité de l’air, avec précision, sur un carré de 25 mètres. Et les prévisions ne sont plus journalières, comme avec l’indice Atmo, mais bien horaires. L’idée étant que les citoyens changent leurs habitudes en fonction du taux de pollution affiché par Icair.

Vista s’adresse désormais au monde de l’ovalie (crédit : DR)

Par ailleurs, ce nouvel indicateur prend en compte et cumule plusieurs polluants : l’ozone, l’oxyde d’azote et les particules fines. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : il s’agit du ballon de rugby “responsable” conçu par l’atelier solidaire Vista.

