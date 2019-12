Share on Facebook

Pour ce 13e jour, préparez les cabas : Gomet’ vous emmène faire des emplettes pour toute la famille. Et pas n’importe lesquelles. Aujourd’hui, nous faisons rimer cadeaux avec bonne action 100% militante.

Direction Les Docks Village pour retrouver La Grande Braderie de la mode Aides et ses portants à faire pâlir les fashionistas. Agnès B, Atelier Paulin, Yazbukey, Isabel Marant, Kaporal, Christian Louboutin, entre autres, sont parmi les donateurs de cette année. De très belles pièces neuves issues des collections actuelles ou passées sont bradées jusqu’à -70% et présentées dans ce show-room de 250 mètres carrés.

Des vêtements, des chaussures, des accessoires, de la maroquinerie pour hommes, femmes et enfants, à acquérir sans compter car n’oublions surtout pas que derrière cette solderie exceptionnelle, des hommes et des femmes se battent au quotidien contre le Sida. Les fonds récoltés pendant ces deux jours seront reversés intégralement à AIDES pour intensifier ses actions de dépistage et de prévention.