Dans un moment de la campagne municipale focalisé sur les candidats plutôt que sur les programmes, Samia Ghali a présenté vendredi 13 décembre devant la presse ses 152 propositions pour Marseille. Candidate déclarée depuis le 8 décembre, la sénatrice ex-PS, qui revendique 6000 sympathisants au sein de son mouvement « Marseille avant tout » s’estime être « la seule candidate à avoir la capacité à rassembler ».

7 axes programmatiques pour 152 propositions

Perchée sur une petite estrade installée dans le cadre familial du Bistrot des Dames, Samia Ghali domine son auditoire – formé de journalistes et d’une vingtaine de soutiens venus pour l’occasion. Alors que la plupart des candidats, à droite comme à gauche, reste encore empêtrés dans des démarches parfois inaudibles pour le grand public, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, elle, déroule une campagne réellement lancée depuis lundi. « Cette candidature, je l’ai construite au fil des années, au fil de mon histoire » raconte-t-elle, mesurant le chemin parcouru. Pendant près d’une heure et demi, elle défend ses priorités, commente les mesures qu’elle proposent. Ces dernières sont regroupées autour de 7 axes :

Une exigence : le retour de l’autorité municipale et une gouvernance renouvelée

Un impératif : assurer la transition écologique de la ville

Un devoir : renforcer la sécurité des marseillais

Un droit républicain : l’égalité des chances par l’école

Un combat : l’accès pour tous à un logement digne par une urbanisation maîtrisée

Une conquête : Marseille attractive et moderne

Un objectif simple et légitime : bien vivre sa ville

Un « projet amendable » précise Sami Ghali, avec des « propositions pragmatiques, ni de droite ni de gauche », dont certaines sur lesquelles la candidate en congès du PS s’attarde un peu plus : mettre de l’écologie dans la transversalité de toutes les décisions, faire du Pharo un « lieu dédié à l’environnement », le métro jusqu’à l’hôpital nord, la signature d’une charte entre la ville et les croisiéristes, la création d’une antenne de police municipale par secteur, le déploiement du dispositif « voisins vigilants », aller chercher des fonds européens, faire de l’école un « sanctuaire », y réintroduire l’uniforme, l’introduction du permis de louer pour tous les appartements de plus de 10 ans, une modification du PLUI face à « promotion immobilière acharnée » ou encore la création d’une CCI de la Méditerranée.