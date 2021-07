Le Club de l’immobilier Marseille Provence a inauguré le 1er juillet dernier, la Maison du Club de l’immobilier au 23 Quai de la Joliette, un projet d’installation annoncée par les coprésidents pour 2020 et retardé par le Covid. La Maison est un lieu dédié aux membres et partenaires, un endroit ouvert, pour développer les liens entre adhérents, se retrouver, travailler ou se détendre. Les membres pourront y organiser leur rendez-vous, venir travailler entre eux ou tout simplement, venir prendre un verre autour du bar. L’espace est prévu pour recevoir près de 80 personnes. Pour assurer son fonctionnement, un collaborateur permanent du CIMP sera installé au 23, quai de la Joliette.

Le Club Immobilier MP regroupe une quarantaine de professionnels de la métropole Aix Marseille Provence, et plus d’une centaine de partenaires, issus des différents métiers de l’immobilier et particulièrement liés à l’acte de bâtir : architectes, assureurs, avocats, banquiers, bureaux d’études, commercialisateurs, constructeurs, développeurs, investisseurs, gestionnaires de biens, notaires, promoteurs, syndics etc.

Les objectifs du Club depuis sa création sont « d’échanger et apprendre, se former et informer, promouvoir ses différents métiers, valoriser Marseille, la Métropole et sa région » avec une activité d’une dizaine de commissions. Dernière en date, une nouvelle commission sur la thématique de « la ville autrement ». Présidée par Sandra Chalinet (Conseil aux entreprises qui s’implantent sur le territoire), elle réunit notamment deux coprésidents, Guillaume Béan et Guillaume Pellegrin, Renaud Tarrazi (architecte) et Stéphane Ghio (Euroméditerranée). Elle a pour objet de réfléchir sur les enjeux qui font la ville : charte d’urbanisme, logement indigne…

Les Assises de la transition écologique en septembre

Depuis six ans, le CIMP a créé une rencontre annuelle intitulée « Les Assises de la transition écologique », organisée avec le soutien de GRDF. Cette journée est un temps pour échanger sur de nouvelles pratiques, présenter des outils techniques innovants, partager des sujets en présence d’intervenants experts, avec l’ambition de favoriser une prise de conscience et une amélioration des pratiques. Habituellement organisée en début d’année, dans le contexte de la crise sanitaire, l’édition 2021 a été décalée en septembre, afin de permettre une rencontre en présentiel et de s’inscrire dans le cadre du Congrès mondial de la nature (UICN), prévu à Marseille entre les 3 et 11 septembre.

Depuis 2020, c’est une équipe de cinq membres, coprésidents, qui assument la gouvernance du Club:

Delphine Defrance, Ekos Ingénierie (bureau d’études), coprésidente en charge de la communication et relations presse.

Stéphanie Martel-Reison, Norman Taylor, coprésidente en charge des relations internes, membres et partenaires.

Guillaume Béan, Bouygues Immobilier – Immobilier d’Entreprise, coprésident en charge des finances.

Jérôme Dentz, Citimotion. , Coprésident en charge des commissions et actions du club.

Guillaume Pellegrin, Tivoli Capital, Newton Offices (Marseille, Aix-en-Provence, Lyon, Lille et Montpellier), coprésident en charge des relations extérieures.

Liens utiles :



Le site officiel du Club de l’immobilier

[International] Une « nuit de l’immobilier » à Dakar en 2020

Les étudiants en journalisme rêvent leur métropole