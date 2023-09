A trois jours de son entrée en lice en Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam, le club olympien se retrouve en pleine crise et pourrait perdre son entraîneur. Marcelino, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, aurait annoncé son départ à ses joueurs ce mardi, selon l’Equipe, quotidien sportif.

Après un match très moyen contre Toulouse ce dimanche qui a suivi un échange entre les supporters et les joueurs à l’issue de la rencontre, Marcelino, l’entraîneur marseillais aurait informé ses dirigeants de sa volonté de démissionner de son poste. Le technicien espagnol Marcelino a été marqué et choqué par les propos tenus à l’encontre des dirigeants lors de la réunion organisée lundi18 septembre entre la direction et les groupes de supporters, selon RMC Sport. Toujours selon le média sportif, l’ancien entraîneur de Valence n’aurait pas accepté que cette réunion atteigne un stade de menaces et de pressions sur les dirigeants.

Selon L’Equipe, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, aurait réfléchi à l’idée de démissionner de son poste. Toujours selon le quotidien sportif, Rachid Zeroual, patron des South Winners, groupe de supporters du virage sud, aurait demandé la démission de quatre dirigeants présents dans la salle de presse de la Commanderie, lors de la réunion de lundi : le directeur du football Javier Ribalta, le directeur administratif et financier Stéphane Tessier, le directeur général Pedro Iriondo et le président Pablo Longoria Il aurait évoqué des pratiques douteuses et du copinage, par exemple au centre de formation, excluant des jeunes Marseillais au profit d’autres filières.

Réunion de crise

Pour l’heure, L’Équipe informe qu’il y a actuellement une réunion de crise organisée entre le board olympien, Pablo Longoria, Javier Ribalta, Marcelino et également Frank McCourt, propriétaire du club, présent à distance. A l’heure actuelle, aucune décision officielle n’a pas été prise concernant l’avenir de Marcelino ni même sur celui de Pablo Longoria.



L’Équipe explique que Jean-Pierre Papin, actuel conseiller du président olympien, et ancien numéro 9 vedette de l’OM, pourrait être sur le banc jeudi 21 septembre à Amsterdam pour affronter l’Ajax pour le compte de la 1e journée des phases de groupes de la Ligue Europa.

