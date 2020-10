La pandémie nous a contraints au télétravail et elle a fait découvrir à nombre de salariés et employeurs une nouvelle façon de produire, de servir, de s’organiser, de communiquer. Mais, alors que les encouragements au télétravail sont quotidiens, chacun doit réfléchir à ces changements au regard, du droit du travail, de la sécurité des données, de l’aménagement des locaux, du respect de la vie privée et familiale, de la cohésion des équipes… Gomet’ en partenariat avec Crowe Ficorec réunit de grands experts pour interroger cette mutation.

Avec les interventions de Matthieu Capuono, expert-comptable et commissaire aux comptes, directeur associé de Crowe – Ficorec : les économies et les coûts du télétravail.

Yves-Michel Nalbandian, directeur et délégué régional de l’Aract Provence Alpes Côte d’Azur, Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail : télétravail, une urgence sanitaire, une attente des salariés, mais des règles à redéfinir.

Me Isabelle Coppin Cange avocat associée Fidal, directrice du département social : le statut, les risques et les droits du télétravailleur, les responsabilités de l’employeur.

Emmanuel Gard, cofondateur de Trium Group, opérateur d’immobilier tertiaire : les nouveaux espaces post-télétravail.

Gérard Vallet, directeur commercial Sud-Est chez Orange Cyberdéfense : risques de pillage et de pertes de données, comment se protéger ?

Comme pour nos précédents grands débats, afin de préserver la qualité des échanges, la possibilité d’assister en direct et de participer en posant des questions est réservée aux abonnés à Gomet’ Premium. Des invitations sont possibles sur demande. Inscription et demande d’invitation : contact@gomet.net

Liens utiles :



Nos précédents grands débats avec notre partenaire Crowe Ficorec

[Vidéos] Covid-19 : quels (vrais) soutiens pour les entreprises ?

[Rediff] Les vidéos de notre Grand débat : les entreprises dans l’après-Covid