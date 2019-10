Après le Grand Palais de Paris, l’événement L’Usine extraordinaire a choisi Marseille et l’esplanade du J4 pour sa deuxième édition. « C’est la preuve de notre attractivité industrielle et de notre capacité à attirer les grands événements », s’est félicité Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence lundi 21 octobre lors de la présentation de cet événement au Palais de la Bourse.

Du 14 au 16 novembre prochain, l’esplanade du Mucem et son « balcon sur la mer » vont accueillir cette grande exposition qui présentera « la véritable image de l’industrie, avec ses objets connectés, ses innovations environnementales et ses robots. C’est un événement culturel pour retisser le lien entre les Français et l’industrie », explique Bruno Grandjean, président de l’Alliance pour l’industrie du futur et fondateur de L’Usine extraordinaire.

Une édition entre terre et mer

Cette édition marseillaise va rassembler tous les principaux acteurs industriels que compte le territoire : Airbus Helicopters, STMicroelectronics, ArcelorMittal, Sartorius, Iter, Naval Group… EDF va par exemple installer un grand jeu interactif pour devenir gestionnaire de réseau et un bout de pale d’éolienne à l’extérieur de la tente principale. Total va pour sa part proposer des visites virtuelles de son usine de la Mède ou de son nouveau méthanier brise-glace. Mais cette usine extraordinaire marseillaise va aussi se passer en mer.



Corsica Linea va amarrer l’un de ses ferries au J4 pour y accueillir « l’espace partagé » de l’exposition. Dédié aux rencontres et aux prises de paroles, il sera le lieu principal des interventions des chefs d’entreprises et formateurs du secteur local. Le Grand Port Maritime de Marseille s’associe aussi à l’événement avec la mise en place de navettes pour visiter les bassins Est et ses multiples activités : réparation navale, logistique, boucle d’eau de mer… L’écosystème local n’a pas lésiné sur les moyens pour attirer le grand public avec un message particulier adressé aux plus jeunes.

Les industriels locaux investissent massivement

L’Usine extraordinaire de Marseille attend plus de 20 000 visiteurs dont 9 000 scolaires durant les trois jours d’exposition. « Il faut créer de nouvelles vocations car nous créons les emplois de demain », insiste Bruno Grandjean. Selon la CCIMP, l’industrie prévoit de recruter 12 000 personnes cette année rien qu’en Paca. Enfin si elle y arrive… « On ne peut pas nier que c’est de plus en plus difficile d’attirer les jeunes à cause d’une mauvaise image qui nous colle à la peau alors il faut multiplier ce type d’initiative », rappelle Thierry Chaumont, le président de l’UIMM Alpes Méditerranée. En tous cas, les entreprises sont prêtes à s’investir pour promouvoir leurs métiers. Cette usine extraordinaire devrait coûter environ trois millions d’euros sans compter les moyens humains mis à disposition. Le tout est pris en charge à plus de 80 % par les entreprises.