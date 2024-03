C’est un des plus anciens maires des Bouches-du-Rhône qui est décédé le 05 mars 2024 au petit matin. Jean-Louis Canal, maire de Rousset depuis 1989, avait profondément transformé cette commune du Pays d’Aix, historiquement agricole, devenu un pôle industriel à la pointe de la microélectronique. Sous ses mandats successifs, il a beaucoup agi pour développer cette zone économique, grand pourvoyeur d’emplois au sein du Pays d’Aix, au pied de la Sainte-Victoire. Le petit village de Rousset a lui aussi beaucoup changé en 35 ans de mandat, passant de 3000 habitants en 1989 à 5200 habitants aujourd’hui.

Du Parti Socialiste à Emmanuel Macron

Jean-Louis Canal fait partie de ces maires qui représentaient pleinement sa commune. D’abord encarté au Parti Socialiste, il a ensuite soutenu Jean-Noël Guérini dans son mouvement dissident, La Force du 13, lors des élections départementales de 2015. Il a même été candidat sur le canton de Trets, sans réussir à y être élu.

En 2017, il fait partie des édiles des Bouches-du-Rhône à avoir publiquement soutenu le candidat Emmanuel Macron. Il a depuis poursuivi cet engagement en faveur de la République en Marche, ayant notamment soutenu Anne-Laurence Petel dans sa candidature aux élections législatives de 2017, comme celle-ci l’a rappelé dans sa réaction au décès de Jean-Louis Canal : «Jean-Louis avait le sens de la loyauté et de la fidélité en politique, ce qui est rare. Soutien d’Emmanuel Macron en 2017, il avait gardé le coeur à gauche et m’avait soutenue au deuxieme tour des législatives, en prenant l’initiative de m’appeler alors que nous ne nous connaissions pas. Depuis il m’a fait l’honneur de me renouveler son soutien en 2022, il n’y était pas obligé et je ne l’oublierai pas.»

Décès de Jean-Louis Canal : «Un maire si investi»

Anne-Laurence Petel, députée de la circonscription à laquelle appartient Rousset n’est pas la seule à avoir rendu hommage à Jean-Louis Canal. La présidente de la métropole, Martine Vassal, a déclaré sur X (anciennement Twitter) : «Une triste nouvelle que celle de la disparition de Jean-Louis Canal, de l’un de nos maires si investi dans la vie de Rousset». Jean-Louis Canal était d’ailleurs conseiller métropolitain délégué aux équipements culturels.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a lui aussi réagi au décès du maire de Rousset : «C’est avec émotion que j’ai appris la disparition de Jean-Louis Canal, Maire de Rousset. Il a été un homme politique attaché à son territoire, auquel il a consacré son énergie et son engagement pendant de nombreuses années. Élu depuis 1989, il restera un maire historique de notre département.»

Les obsèques de M. Canal auront lieu vendredi 8 mars à 15h avec un hommage public sur le parvis de l’hôtel de ville, avant une cérémonie à 15h30 à l’église de Rousset.