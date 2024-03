Share on Facebook

Dans le cadre de la semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose (du 4 au 10 mars), Maison Serena, basée à Aix-en-Provence depuis 2023, organise une journée spéciale le 6 mars. Cet événement met en lumière la gestion de la douleur pour les femmes touchées par cette maladie gynécologique inflammatoire qui affecte près de 10% des femmes en France. Les activités proposées incluent des ateliers de shiatsu, de naturopathie, de sophrologie et de yoga, animés par des spécialistes dans leurs domaines respectifs. Maison Serena, un lieu dédié au bien-être des femmes, accueille régulièrement des thérapeutes en médecine douce ainsi que des événements centrés sur les problématiques féminines.

Maison Serena met à la disposition de sa clientèle une équipe de coachs et de thérapeutes. Deux espaces sont dédiés aux pratiques collectives, la salle Colette et la salle Simone. Les sessions se déroulent en comité restreint (8 personnes) pour permettre un accompagnement sur-mesure et une approche intimiste. « S’appuyer sur la puissance de la sororité pour accompagner les femmes dans leurs parcours de vie » explique l’établissement.

Nora Manoukian, fondatrice de Maison Séréna (crédit photo : Alexandra Murcia)

Nora Manoukian, 36 ans, est la fondatrice de Maison Serena. Après une carrière dans l’aérospatial, elle devient maman d’Hector, né fin 2022. Mais avant cet heureuse événement, son existence s’est vue complètement chamboulée par sa quête de la maternité et son parcours douloureux de l’infertilité et de la PMA à cause de l’endométriose.

