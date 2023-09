Le pape François arrive à Marseille aujourd’hui vendredi 22 septembre. Il sera accueilli par la Première ministre Elisabeth Borne aux environs de 16h15-16h30 à l’aéroport de Marignane. Le début d’une visite de plus de 24 heures, scrutée par les églises et les fidèles du monde entier. Un déplacement qui est bien plus qu’un événement religieux : un rendez-vous politique et culturel pour remettre au centre les enjeux et défis du monde méditerranéen.

Mgr Jean-Marc Aveline, cardinal et archevêque de Marseille, a tenu dimanche 17 septembre une ultime conférence de presse avant le début de cette semaine que tous les amoureux de la Méditerranée espèrent historique. Le grand ordonnateur des Rencontres entre les évêques de Méditerranée, couronnée vendredi et samedi par la venue du souverain pontife ne dissimule pas son plaisir que Marseille soit à nouveau au centre du dialogue méditerranéen. Ce voyage constitue une étape importante dans un processus engagé à Bari en 2020 à l’initiative de la conférence épiscopale italienne qui avait souhaité mettre en place un espace de dialogue entre les évêques du pourtour méditerranéen.

De Bari à Marseille, un processus en construction

Dès la rencontre de Bari, qui réunit une quarantaine d’évêques, des points communs émergent. Le pape François est présent et tient un discours engagé, dans l’esprit de ses déplacements en Méditerranée dont celui de Lampedusa en 2013. A Bari, le pape déclare : « La Méditerranée a une vocation particulière : elle est la mer du métissage, culturellement toujours ouverte à la rencontre, au dialogue et à l’inculturation réciproque. »

Jean-Marc Aveline était présent : « Nous nous sommes aperçus, sans avoir d’agenda précis, que nous avions beaucoup de choses à partager. La mer nous rassemble, malgré des situations très différentes et souvent très difficiles. » Une suite est donnée à Bari en 2022 avec des Rencontres à Florence, toujours en Italie et dans un cadre informel, mais avec la présence, à l’invitation du maire de Florence, d’autres maires de villes méditerranéennes. Benoît Payan, le maire de Marseille est présent avec une soixantaine d’édiles de villes méditerranéennes, invités notamment à rendre hommage à Giorgio La Pira, ancien maire de Florence très engagé en faveur de la paix et du dialogue.

Jean-Marc Aveline (Crédit JY Delattre/Gomet’)

Dialogue méditerranéen : Marseille peut être une impulsion pour la suite

« Pour organiser une troisième édition, nous avons cherché ensuite si l’événement pouvait se tenir hors de l’Europe, au Maghreb ou au Proche-Orient» explique Mgr Aveline. Des pistes au Maroc (Rabat), en Algérie ou au Liban (Beyrouth) sont explorées, en vain, compte tenu des situations compliquées des uns et des autres. « Et donc le cardinal Gualtiero Bassetti, qui était à l’époque le président de la conférence épiscopale italienne, avait remarqué que je m’intéressais beaucoup à ces questions et qu’il y avait aussi la proximité avec le Saint-Père, a souhaité que l’on envisage l’événement à Marseille. J’ai vu alors le pape et l’hypothèse Marseille a été retenue par le cardinal Matteo Zuppi, nouveau président de la conférence épiscopale italienne. Et nous avons trouvé petit petit avec le pape le bon format pour l’événement » raconte Jean-Marc Aveline.

L’originalité des Rencontres méditerranéennes de Marseille tient d’abord dans l’association avec les jeunes de la Méditerranée. Ici, ce ne sont pas des élus qui sont invités comme à Florence mais des étudiants, des jeunes professionnels. Il y a eu tout un processus de sélection pour inviter ces jeunes désireux de travailler avec les évêques. « Ils sont de toutes les nationalités du pourtour méditerranéen, de toutes religions et confessions, et ont accepté de travailler durant l’été souligne Mgr Aveline. Le travail de ces jeunes, au contact des 70 évêques présents à Marseille à partir de jeudi, sera présenté au pape samedi 23 septembre au Pharo. « L’idée est que ces jeunes nous aident à voir plus loin. Même si Marseille n’est pas le début, notre rendez-vous peut être une impulsion pour un processus qui pourra se poursuivre. On devra trouver comment. »

Les jeunes des Rencontres Méditerranéennes arborant leurs drapeaux près de l’Abbaye de Saint-Victor. Crédit Photos : M.M.

A cette session de jeunes se greffe également tout au long de la semaine un festival afin d’embarquer un maximum de monde. « On ne veut pas que les questions méditerranéennes soient réservées à des experts ou de gens déjà convaincus. On veut contribuer à la prise de consciences enjeux méditerranéens pour penser notre propre avenir. » De multiples propositions culturelles sont au programme avec des concerts, du théâtre, des débats, des visites et des expositions afin d’éveiller les consciences. Un village des exposants va prendre place sur l’esplanade de la Major. L’objectif est de dépasser largement les frontières de l’Eglise et des religions en général.

Session des jeunes, festival, rencontres et très grande messe !

La venue du pape vient donc courronner l’événement et lui donner une ampleur exceptionnelle. « Au départ il ne devait restze que trois heures. Mais finalement nous avons une présence du pape bien plus longue. Il est impatient de venir confie Mgr Aveline. D’abord parce que la Méditerrane lui tient à coeur. son premier voyage il y a dix ans a eu lieu à Lampedusa à la fois pour attirer les regards sur la Méditerranée et le drame des migrants. » Quatre défis seront particulièrement évoqués lors des rencontres : la pauvreté, l’environnement, les flux migratoires et les tensions géo-politiques.

Le programme du pape à Marseille.



Vendredi 22 septembre :

16h30 Arrivée à l’aéroport de Marignane avec l’accueil de la Première Ministre Elisabeth Borne

17h15 : Prière à la Basilique Notre-Dame de la Garde

18h. Sur l’esplanade de Notre-Dame, temps de recueillement interreligieux devant la stèle dédiée aux marins et aux migrants morts en mer avec les responsables religieux, Marseille espérance et les responables d’associations qui travaillent au sauvetage des migrants, en mer ou en montage ainsi que la mission Stella Maris (soutien aux marins).



Samedi 23 septembre :

8h45 : entretien privé avec des personnes «fragiles» et «précaires» chez les Missionnaires de la charité (Marseille, 1er arrondissement)

10h : au Pharo, Clôture des Rencontres méditerranéennes au Palais du Pharo. Echange avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée et discours du pape en présence des responsables associatifs, économiques et politiques locaux, nationaux et méditerranéens. Emmanuel Macron, le président de la République sera notamment présent.

11h30 : entretien avec le président Emmanuel Macron

15h15 : début du défilé de la papamobile avenue du Prado jusqu’au stade vélodrome.

15h30 : arrivée du pape pour participer à la messe donnée au stade vélodrome

19h : départ de l’Aéroport Marseille Provence

Le pape François impatient d’être à Marseille

« Le pape voit bien que la Méditerranée est une zone de fractures et il choisit d’aller sur ces zones. Il ne va pas là où tout est tranquille (…) Marseille est située sur la faille observe le cardinal Aveline. Cette ville a de quoi attirer le pape. Elle correspond tout à fait à ses “périphéries”, comme il le dit lui, qui l’attirent. Marseille tout à la fois entre le Nord et le Sud, en Europe et en Méditerranée, porte de l’Orient et de l’Occident.»

