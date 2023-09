Vendredi 22 septembre :



16h30 Arrivée à l’aéroport de Marignane avec l’accueil de la Première Ministre Elisabeth Borne

17h15 : Prière à la Basilique Notre-Dame de la Garde

18h. Sur l’esplanade de Notre-Dame, temps de recueillement interreligieux devant la stèle dédiée aux marins et aux migrants morts en mer avec les responsables religieux, Marseille espérance et les responables d’associations qui travaillent au sauvetage des migrants, en mer ou en montage ainsi que la mission Stella Maris (soutien aux marins).



Samedi 23 septembre :



8h45 : entretien privé avec des personnes «fragiles» et «précaires» chez les Missionnaires de la charité (Marseille, 1er arrondissement)

10h : au Pharo, Clôture des Rencontres méditerranéennes au Palais du Pharo. Echange avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée et discours du pape en présence des responsables associatifs, économiques et politiques locaux, nationaux et méditerranéens. Emmanuel Macron, le président de la République sera notamment présent.

11h30 : entretien avec le président Emmanuel Macron

15h15 : début du défilé de la papamobile avenue du Prado jusqu’au stade vélodrome.

15h30 : arrivée du pape pour participer à la messe donnée au stade vélodrome

19h : départ de l’Aéroport Marseille Provence

